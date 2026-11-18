Hudbu už změnil. Teď chce miliardář ze Spotify uspět tam, kde sázejí Gates i Bezos
Miliardář Daniel Ek, který vybudoval streamovací službu Spotify, se pouští do dalšího technologického dobrodružství. Do jaderné fúze. Podle agentury Bloomberg spolupracuje s britským startupem, jehož cílem je využít technologii napodobující procesy probíhající uvnitř Slunce. Pokud by se podařilo fúzi komerčně ovládnout, mohla by zásadně proměnit světovou energetiku.
Z hudebního streamingu k energii, která pohání Slunce. Zakladatel Spotify Daniel Ek rozšiřuje své podnikatelské impérium a podle Bloombergu se zapojil do projektu britského startupu zaměřeného na jadernou fúzi. Technologie slibuje revoluci ve výrobě čisté energie, její komerční využití je ale stále v nedohlednu. Ek, jehož majetek se odhaduje na 8,3 miliardy dolarů, tak vstupuje do dalšího mimořádně ambiciózního byznysu.
Ek se podle zdrojů Bloombergu spojil s počítačovým vědcem Nantasem Nardellim, který v minulosti působil ve výzkumné laboratoři umělé inteligence společnosti Meta a v kalifornském startupu Pacific Fusion. Nardelli letos v únoru v Británii založil společnost Europa Fusion Industries a následně v Londýně jednal s investory rizikového kapitálu o počátečním financování projektu.
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Jak přesně je Ek do projektu zapojen a kolik peněz do něj případně vloží, zatím není jasné. Jeho mluvčí odmítl záležitost komentovat a Nardelli na dotazy Bloombergu nereagoval.
Energie jako ze Slunce. A miliardáři stojí ve frontě
Jaderná fúze patří mezi nejambicióznější technologické sázky současnosti. Využívá princip slučování lehkých atomových jader, při kterém se uvolňuje obrovské množství energie. Právě tento proces pohání Slunce. Jeho zvládnutí na Zemi by mohlo otevřít cestu k novému zdroji nízkoemisní elektřiny.
Problém je v tom, že komerční využití zůstává mimořádně náročné a někteří odborníci očekávají významnější zapojení fúze do energetiky až za dvacet či více let. Přesto do oboru proudí miliardy dolarů. Mezi investory do fúzních startupů patří také Bill Gates nebo Jeff Bezos. Zájem navíc podporuje prudce rostoucí spotřeba elektřiny v datových centrech pro umělou inteligenci, upozorňuje Bloomberg.
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Spotify, obranné technologie a teď jaderná fúze
Ek na začátku letošního roku opustil pozici generálního ředitele Spotify a postupně rozšiřuje své podnikatelské aktivity mimo hudební průmysl. Už v roce 2021 založil investiční společnost Prima Materia, prostřednictvím které plánoval vložit přibližně miliardu dolarů vlastního majetku do evropských startupů.
Podpořil například evropskou společnost Helsing zaměřenou na obranné technologie, v jejímž vedení působí jako spolupředseda. Spoluzaložil také švédský zdravotnický startup Neko Health, který vyvíjí technologie pro zdravotní skenování lidského těla. Ten letos v červenci získal od investorů 700 milionů dolarů.
Zda se na novém fúzním projektu podílí přímo Prima Materia, zatím není známo.
Třiačtyřicetiletý Ek patří mezi nejbohatší evropské technologické podnikatele. Podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index dosahuje jeho majetek přibližně 8,3 miliardy dolarů. Po hudebním streamingu, obranných technologiích a zdravotnictví tak nyní obrací pozornost k jednomu z největších technologických příslibů energetiky.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.