Politický diář Jany Havligerové: Jak se vaří ve vládní kuchyni

Ministra Stanjuru neopouští ambice snížit napřesrok schodek státního rozpočtu o 70 miliard. Jak toho chce dosáhnout, sdělil ve čtvrtek. „Doporučený poměr úspor a příjmů na jedné straně rozpočtu jsou dvě ku jedné. Zhruba dvě třetiny z těch sedmdesáti miliard znamená, že by se měla snížit bilance o snížené výdaje a asi jedna třetina na straně příjmů,“ naznačuje. Díky za info. To jsme potřebovali vědět.

Čistého vína vzápětí po inspekční návštěvě Stanjurova rezort, nalil obecenstvu premiér Fiala. S jakou věkovou hranicí pro odchod do důchodu vláda počítá? „Poctivá odpověď je – v tuto chvíli to nikdo neví,“ prohlásil. Co se týče daní, taky se nic neví. Vláda přemýšlí nad tím, „zda je daňový systém optimálně nastaven“. Pod pokličku vládní politiky můžete opět nahlédnout v dalším video díle Otázek a odpovědí z Kramářovy vily. Premiér bude moc rád, když se na ně podíváte.

Zvolený prezident Pavel zvažuje, že by mohl udělat radost filatelistům a přeci jenom dát své foto na poštovní známky. „Napadly mě dvě varianty – jedna na motorce v přilbě, ta se mi hodně líbí. Nebo krátce po odrazu při bungee jumpingu, jak je člověk v poloze vlaštovka. Ta se mi taky líbí, pravda, není úplně poznat, že jsem to já.“ A co oficiální portrét prezidentských zad?

