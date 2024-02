Politický diář Jany Havligerové: Kde můžeme, pomůžeme

Ministr zemědělství Marek Výborný vymyslel, jak podpořit střední zemědělské podniky. Ta pravá cesta je podle něj mimo jiné v osvobození dotací od daní. Pokud by vládní koalice navrhované opatření vzala za své, hladce by prošlo v parlamentu – zvedli by pro něj ruku i opoziční poslanci z ANO. Aby také ne, ""anoisti" přece hlasovat proti zvýšení podpory pro zemědělce ani nemohou. Osvobození dotací od daní nic jiného neznamená.

Chystá se další mimořádná schůze sněmovny, o její svolání žádá hnutí Andreje Babiše. Podle šéfky parlamentní frakce Aleny Schillerové by vláda měla vysvětlit, proč Česko nehlasovalo pro schválení migračního paktu, když ho připravilo a vyjednalo za svého předsednictví EU. To zase bude zbytečných řečí.

Podpora Čechů pro uprchlíky z Ukrajiny je stabilní. Nicméně, dvě třetiny lidí by podle lednové ankety STEM po dvou letech války preferovaly její rychlé ukončení. A to i za cenu ústupku útočníkovi. Tolik k druhému výročí ruské invaze.

