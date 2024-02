Politický diář Jany Havligerové: Že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky? Ale kdeže

Fialův kabinet sice nemá s inflací mnoho společného, to ale premiérovi nezabránilo, aby si rychle přisvojil nečekaně dobrý lednový výsledek. Petr Fiala okamžitě ohlásil „konec zdražování, stresu a strachu z budoucnosti“. Odvážné tvrzení. Nejen proto, že leccos dál zdražuje. Hlavně proto, že nižší růst inflace neznamená zlevňování, nýbrž pouze pomalejší zdražování. Navíc, Murphyho zákon praví: “Když se něco může pokazit, pokazí se to.“

Jiří Paroubek se vrací. Někdejšího předsedu vlády si do čela aklamací zvolila ČSSD. Tedy Česká suverenita sociální demokracie. Spolek, který se ujal zkratky, kterou opustili socialisté z Lidového domu. Expremiér, který vede už třetí politickou formaci, zbrojí především na parlamentní volby a do roka hodlá najít dost odborníků, z kterých by mohl složit vládu. Zn.: Kdo má chuť, ať se hlásí.

Michal Hašek, souputník Paroubka a bývalý jihomoravský hejtman je taky zpátky v politice. O místo v europarlamentu hodlá bojovat v triku strany PRO Jindřicha Rajchla. Politika, jak říká, ho baví a Rajchlova partaj podle něj „není proruská, není ani proamerická nebo probangladéšská,“ Z politiky Hašek před lety odešel poté, co lhal o své schůzce s Milošem Zemanem. Jde mu to pořád.

Politický diář Jany Havligerové: Pozor na Babiše, Havlíčka a Betynu Názory Babiš zůstává v čele ANO. Že post předsedy neobsadí nikdo jiný, potvrdil sněm hnutí. Nedivte se, stávající šéf neměl protikandidáta, tak co mu zbývalo. Musel to vzít. I když politika, jak tvrdí, pro něj nikdy nebyla cílem života ani vrcholem kariéry, nikdy ho neživila a živit nebude. A když už je ten předseda, tak chce být i volební lídr a premiér. Tečka. Je to jasný, Havlíčku? Jana Havligerová Přečíst článek