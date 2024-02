Politický diář Jany Havligerové: Pozor na Babiše, Havlíčka a Betynu

Babiš zůstává v čele ANO. Že post předsedy neobsadí nikdo jiný, potvrdil sněm hnutí. Nedivte se, stávající šéf neměl protikandidáta, tak co mu zbývalo. Musel to vzít. I když politika, jak tvrdí, pro něj nikdy nebyla cílem života ani vrcholem kariéry, nikdy ho neživila a živit nebude. A když už je ten předseda, tak chce být i volební lídr a premiér. Tečka. Je to jasný, Havlíčku?

Reklama

O čem sní Babiš, už víme delší dobu. Teď své nitro odhalil i Havlíček. Je to „defializace¨. Opřená o tři pilíře, mimo jiné o odmítnutí politického papalášství. To by tedy měli být ve střehu i Havlíčkovi spolustraníci. Stínový premiér navíc hodlá až do řádných parlamentních voleb v roce 2025 pořádat kobercové nálety na voliče. Bacha na to, kde se pohybuje teriérka Betyna. Procházka se psem může být jen kamufláž.

Fialův kabinet měl v uplynulém týdnu podstatně vážnější starosti. Ministerský sbor vymýšlel, jak se nikoho v EU příliš nedotknout postojem české vlády k novým migračním a azylovým pravidlům. Neobsahují sice povinné kvóty, proti těm je Česko dlouhodobě, ale… Takže vláda řekla v Bruselu rozhodné slovo: Zdržíme se. No nepotěšili jste nás, ani my vás nepotěšíme.