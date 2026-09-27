Pavel a Macinka. Doma chlívek, venku láska
Petr Macinka se v New Yorku usmířil s Petrem Pavlem. Až se vrátí do Česka, začne zase řežba. Vláda nakonec brutálně sesekala schodek rozpočtu na příští rok z 389 na 386 miliard korun. A znovu začne regulovat cenu paliv. Všichni se však nejvíce těší, až si zase půjdou zavolit.
Pavlův projev před OSN asi nebyl tou hlavní událostí, kterou by Češi sledovali. Věta jako „pravidla mají hodnotu, jen pokud zavazují všechny, zejména ty, kteří jsou dost mocní, aby je mohli porušovat,“ kterou pronesl, je sice skvostná, ale říká ji zástupce země, která reprezentuje 0,1 procenta obyvatel planety.
Mnohem zajímavější byly pro české pozorovatele nečekané námluvy prezidenta s Petrem Macinkou. Nejdříve se psalo jeden hotel, dvě letadla. Najednou však společné snídaně, společná fotka ze sálu OSN.
Petr Macinka se sice se svými Motoristy loni dostal do Poslanecké sněmovny a do vlády, ale za ten rok od voleb vidíme jenom bídu a ostudu. Špatné chování, úšklebky, pohrdání. Jeho jediným světlým okamžikem byl únorový proslov na půdě OSN. Najednou z něj byl státník. A nyní, po nekonečných tahanicích s prezidentem, se ocitli spolu v New Yorku. A posnídali. Wow. OSN má na Macinku záhadný, blahodárný vliv.
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Názory
Petr Macinka se sice se svými Motoristy loni dostal do Poslanecké sněmovny a do vlády, ale za ten rok od voleb vidíme jenom bídu a ostudu. Špatné chování, úšklebky, pohrdání. Jeho jediným světlým okamžikem byl únorový proslov na půdě OSN. Najednou z něj byl státník. A nyní, po nekonečných tahanicích s prezidentem, se ocitli spolu v New Yorku. A posnídali. Wow. OSN má na Macinku záhadný, blahodárný vliv.
Oba si navzájem podkuřovali. Macinka: Domácí spory jsem si do příručního zavazadla nepřibalil. Pavel: Jsem rád, že ministr zahraničí to vzal naprosto pragmaticky tak, jak bychom asi měli komunikovat. Takže doma chlívek, v zahraničí láska?
Vláda zase úřadovala
Vláda schválila rozpočet na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Brutálně tak osekala původní děsivý návrh ministryně financí Aleny Schillerové na schodek 389 miliard korun. Usnesení SPD po šokujícím původním návrhu znělo: navržený deficit … považujeme za nepřiměřeně vysoký a požaduje jeho snížení.
Motoristé chtěli snížit deficit o dvacet miliard korun, odmítali kosmetické změny. Takže sláva, schodek se nakonec podařilo vylepšit, koalice dobře šlape!
Nižší schodek by znamenal škrty v bezpečnosti, energetice nebo dopravních investicích. Tak ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) obhajuje návrh státního rozpočtu s deficitem 386 miliard korun. Předseda STAN Vít Rakušan ho naopak označuje za ekonomický zločin a zpochybňuje vládní plány na ozdravení veřejných financí. I kvůli rozpočtu chce opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.
Schodek 386 miliard rozděluje politiky. Havlíček hájí výdaje, Rakušan mluví o ekonomickém zločinu
Politika
Nižší schodek by znamenal škrty v bezpečnosti, energetice nebo dopravních investicích. Tak ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) obhajuje návrh státního rozpočtu s deficitem 386 miliard korun. Předseda STAN Vít Rakušan ho naopak označuje za ekonomický zločin a zpochybňuje vládní plány na ozdravení veřejných financí. I kvůli rozpočtu chce opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.
Vláda také obrátila a znovu začne regulovat ceny paliv. Ještě dva týdny zpátky se Babiš k regulaci „nehodlal vrátit“. Za drahá paliva v té době podle něj nemohli prodejci, ale rafinerie. Hopla, uplynou dva týdny, a regulace se vrací. Babišův mikro management, to je jednou tak, za chvíli naopak.
Faktem je, že Babiš je mezi dvěma kameny. Potřebuje peníze z daní za naftu a benzín, aby zalepil ústa kritikům jeho megaschodků. Na druhé straně, jeho voliči se děsí, když vidí na totemech naftu přes padesát korun. A teď se ještě blíží volby.
A jsou tu volby
Blížící se volby zatím jen tak probublávají, voličům vrásky nedělají. V senátních je hlavním soubojem možné posílení ANO v horní komoře. V komunálních obec od obce. V komunálních volbách předně nehrají roli plány, ale sympatie. Nicméně, i nějaký plán se hodí.
Tématem, které údajně rozhodne výsledek voleb v Praze, je nedostupné bydlení. Přinášíme přehled řešení jednotlivých politických stran. Důležitou otázkou pro volby v Praze také bude, nakolik vlastně pražské voliče nedostatek nového bydlení zajímá.
Dalibor Martínek: Rozhodne volby v Praze krize bydlení? Nejsme Berlín
Názory
Tématem, které údajně rozhodne výsledek voleb v Praze, je nedostupné bydlení. Přinášíme přehled řešení jednotlivých politických stran. Důležitou otázkou pro volby v Praze také bude, nakolik vlastně pražské voliče nedostatek nového bydlení zajímá.
V Praze jde prý o bydlení. Jaké mají strany recepty? Podle ODS je bytová výstavba otázkou jistého liberálního přístupu. Starostové sázejí na úspěch Pražské developerské společnosti. Na té nenechá nit suchou Praha sobě, nepostavila prý žádný byt.
Hnutí ANO nemá recept, sází na kritiku současného vedení města. A Piráti. Ti mají vždy nějakou revoluci. Předně nechtějí, aby Praha byla městem pro bohaté. Čili má být pro chudé? Tak si podle těchto konkrétních plánů vyberte.