Z hasičské zbrojnice centrum čtvrti. Brněnská proměna stála 53 milionů
Bývalá hasičská zbrojnice v Brně-Komíně se proměnila v kulturní a společenské centrum. Architekti ze studia s názvem „schwerpunkt.“ zachovali historickou stopu domu, doplnili ji novou třípodlažní věží a spolu s budovou proměnili i přilehlé náměstí v místo pro koncerty, hody i každodenní setkávání.
Stará hasičská zbrojnice stojí na jižním okraji historického jádra brněnského Komína. Po desetiletí byla přirozenou součástí místa, její původní funkce už ale současným potřebám městské části nestačila. V roce 2019 proto Brno vyhlásilo architektonickou soutěž, jejímž cílem nebylo vytvořit jen další kulturní sál, ale proměnit celý prostor v nové společenské centrum čtvrti.
Prohlédněte si ve fotogalerii vítězný návrh studia schwerpunkt.:
Původní dům se sedlovou střechou si zachoval svou pozici i výraz, vedle něj ale vyrostla soudobá třípodlažní přístavba s plochou střechou. Stojí v místě někdejších garáží a svým vertikálním charakterem připomíná hasičskou věž. Architekti ji přitom neskrývají. Naopak. Kontrast historické budovy a současné dostavby je hlavním motivem celého projektu. Nová věž má spolu se starou hasičkou vytvářet novou dominantu dolní části Komína.
Pět prostorů pod jednou střechou
Nová budova není navržená jen pro jednu konkrétní funkci. Má fungovat jako flexibilní komunitní dům, jehož jednotlivé části mohou žít nezávisle na sobě. Uvnitř vzniklo pět samostatně pronajímatelných prostor. Původní budova ukrývá hlavní víceúčelový sál otevřený až do krovu, menší sál a další multifunkční prostor, který je s hlavním sálem vizuálně propojen velkou prosklenou stěnou.
Součástí domu je také vybavená kuchyně. Ta může během akcí fungovat jako bufet a díky výdejnímu okénku obsluhovat návštěvníky přímo na náměstí. Starou a novou část propojuje nízký „krček“, který zároveň vytváří bezbariérový vstup. Na jeho střeše vznikla terasa navazující na jednu z kluboven.
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Rozdíl mezi oběma částmi stavby pokračuje také uvnitř. Historická část pracuje s pohledovým krovem, přiznanými dřevěnými prvky a materiály, které mají interiéru dodat teplejší charakter. Dřevo doplňují probarvené stěrky a barevné akcenty v kuchyni či hygienickém zázemí. Nová věž je záměrně úplně jiná.
Architekti ji popisují jako technický „stroj“, který doplňuje provozní zázemí původní hasičské zbrojnice. Instalace a rozvody proto zůstávají viditelné, objevují se tu ocelové detaily a syrovější materiály. Přístavba se nesnaží vzbudit dojem, že zde stojí sto let. Naopak otevřeně ukazuje, že patří současnosti.
Nestačilo jen opravit dům
Samotná rekonstrukce přitom nebyla jednoduchá. Původní objekt pochází z konce 18. století a značná část jeho konstrukcí byla vytvořena z nepálených cihel a smíšeného zdiva. Z původní budovy se tak podařilo zachovat především suterén, zatímco nadzemní zdivo bylo nahrazeno plnými cihlami.
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Možná ještě důležitější než samotná hasička je ale to, co se stalo před ní. Součástí projektu byla totiž také proměna přilehlého Dolního náměstí, které už dříve hostilo hody, vánoční slavnosti, koncerty a další akce. Nově má fungovat nejen během několika velkých událostí za rok, ale také v běžný pracovní den.
Vznikla zde souvislá dlážděná plocha doplněná stromořadím, mobiliářem a terasovitými místy k sezení. Automobilová doprava nezmizela úplně, pohyb aut je ale zklidněný a podřízený charakteru pěší zóny.
A že se záměr povedl, se ukázalo podle autorů projektu prakticky okamžitě. Jakmile ze stavby zmizelo oplocení, posedové schody obsadily děti se zmrzlinou, na lavičkách začali odpočívat lidé cestou od tramvaje a vodní tryska se proměnila v dětské hřiště. Kolemjdoucí si nové náměstí začali spontánně vybírat také jako místo, kde se dá v klidu sníst oběd.
Teplo ze 150 metrů pod zemí
Vedle architektury se projekt soustředil také na provozní náklady. Objekt vytápí tepelné čerpadlo země-voda napojené na trojici vrtů, z nichž každý sahá do hloubky 150 metrů. Podlahový systém může v létě sloužit také k pasivnímu chlazení a okna mají izolační trojskla doplněná venkovním stíněním.
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Součástí řešení je i hospodaření s dešťovou vodou. Voda ze střech Staré hasičky a okolních staveb směřuje do výsadbových pásů se stromy a další zelení. Přestože jílovité podloží v Brně omezuje možnosti vsakování, systém dokáže významnou část vody zadržet přímo na náměstí.
Nové společenské centrum bylo dokončeno v roce 2026. Projekt má 522 metrů čtverečních užitné plochy a náklady podle údajů autorů dosáhly 53 milionů korun. Investorem bylo statutární město Brno společně s městskou částí Brno-Komín.
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