Dalibor Martínek: Vláda pokus o svržení ustojí. Teď jde především o předvolební tyátr
V úterý po prodlouženém víkendu se sejde Sněmovna k bodu vyslovení nedůvěry vládě. Setkání svolala opozice, původní záminkou byl schodek rozpočtu, který odporuje programovému prohlášení vlády. Bodů však bude víc a oba tábory celé zasedání pojmou jako velkou předvolební agitku.
Opozice rozhodně nečeká, že by při tomto již druhém pokusu o vyslovení nedůvěry vládě mohla uspět. Zasedání má dva hlavní důvody. Jednak je to práce opozice, veřejně poukazovat na rozhodnutí vlády, která jsou diskutabilní. Hlavním důvodem však je, že se blíží volby, sice „jen“ komunální a senátní. A takové jednání Sněmovny je ideálním řečništěm.
Při dobrých řečnických výkonech opozičních řečníků by se v jejich očích mohl nějaký ten hlas ještě překlopit na jejich stranu. Jenže také koaliční řečníci budou mít svůj prostor. A jak už dopředu uvedl šéf Sněmovny Tomio Okamura, vystoupí všichni členové Babišovy vlády, ale také předsedové koaličních stran a šéfové koaličních poslaneckých klubů.
Přes víkend si všichni připraví své řeči, bude to pro ně dlouhý začátek týdne. Jednání se patrně protáhne minimálně do středy. Jeho výsledek je předem jasný, opozice vládu nesvrhne. O to vlastně ani nejde. Jde právě o tento očekávaný ohňostroj slov.
Evropa podle zprávy Evropské obranné agentury nezbrojí dost rychle, aby do roku 2030 dosáhla potřebné připravenosti na obranu proti Rusku. Ministři obrany mají v pondělí v Bruselu řešit, jak skluz dohnat. Česko má zastupovat Jakub Landovský. Co má ministr obrany Jaromír Zůna v diáři důležitějšího?
Michal Nosek: Evropa řeší obranu před Ruskem. Kde je ministr Zůna?
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Evropa podle zprávy Evropské obranné agentury nezbrojí dost rychle, aby do roku 2030 dosáhla potřebné připravenosti na obranu proti Rusku. Ministři obrany mají v pondělí v Bruselu řešit, jak skluz dohnat. Česko má zastupovat Jakub Landovský. Co má ministr obrany Jaromír Zůna v diáři důležitějšího?
Babiš má své jisté
Na volby to patrně nebude mít žádný vliv. Karty jsou rozdány jasně. Přestože by se do Sněmovny podle některých předvolebních průzkumů nedostali Motoristé, a také boj o pražský magistrát budou mít těžký, poměr sil v dolní komoře parlamentu zůstává po roce vlády prakticky stejný, plus mínus sto osmička pro koalici, jelikož si Babišovo hnutí dál drží dominanci, zatímco ODS pod Martinem Kupkou stále tápe.
„Je zcela zřejmé, že k vyjádření nedůvěry nedojde,“ konstatoval sebevědomě Okamura. Babiš a jeho ministři budou na schůzi, která zase není nějaký mediální trhák, lidé nesedí napjatě u obrazovek a nehltají každé slovo, popisovat jeden svůj úspěch za druhým. Každý ministr bude mít co říct.
Debata o platech vrcholných politiků se do Sněmovny vrací jako bumerang. Politici všech táborů mluví o potřebě platy nezvyšovat příliš rychle, současná koalice je chce přímo zmrazit. Víc populistické téma se těžko hledá.
Dalibor Martínek: Zmrazit platy politiků? Víc populistické téma neexistuje
Názory
Debata o platech vrcholných politiků se do Sněmovny vrací jako bumerang. Politici všech táborů mluví o potřebě platy nezvyšovat příliš rychle, současná koalice je chce přímo zmrazit. Víc populistické téma se těžko hledá.
Havlíček zlevnil elektřinu, všechny resorty přidaly lidem jim podřízeným, důchodci jsou zajištěni. Vše na účet obřího letošního i příštího schodku rozpočtu. To je patrně jediný bod, na kterém se může opozice točit. Chce sice dát do hry ještě Babišův střet zájmů, ale to je studená polévka. Ani Babišovy slovní útoky na justici veřejnost nedrásají. Češi už jsou na Babišův útočný a záludný způsob komunikace zvyklí, Babišovi to volebně neškodí.
Ano, schodek plánovaný vládou je nemravný. Ale na svrhnutí vlády to nestačí. A všechny skupiny voličů jsou v zásadě uspokojeny. Jakkoliv bude opozice vládu plísnit, na volebním výsledku ani na výsledcích předvolebních průzkumů se patrně nic nezmění. Babiš si dobře hlídá, co by ho mohlo volebně ohrozit. Opět zastropoval ceny paliv, důležité jsou pro něj ještě ceny energií a potravin. Je připraven na účet dalších dluhů i tady zasáhnout. Nicméně, je dobře, že se opozice snaží aspoň dění pojmenovat.
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