Schodek 386 miliard rozděluje politiky. Havlíček hájí výdaje, Rakušan mluví o ekonomickém zločinu
Nižší schodek by znamenal škrty v bezpečnosti, energetice nebo dopravních investicích. Tak ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) obhajuje návrh státního rozpočtu s deficitem 386 miliard korun. Předseda STAN Vít Rakušan ho naopak označuje za ekonomický zločin a zpochybňuje vládní plány na ozdravení veřejných financí. I kvůli rozpočtu chce opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.
Vláda mohla připravit rozpočet s nižším schodkem, podle Havlíčka by ale úspory zasáhly strategické oblasti a mohly vážně ohrozit fungování země. Ministr to uvedl v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct, kde se střetl s předsedou opozičního hnutí STAN Vítem Rakušanem.
Havlíček: Na obranu ani dopravu sahat nechceme
Prostor pro škrty je podle Havlíčka omezený. Zhruba 97 procent rozpočtu podle něj tvoří mandatorní, tedy zákonem dané výdaje. Snížení deficitu by tak podle ministra vyžadovalo omezení peněz na obranu, energetiku či dopravní stavby. Na to kabinet odmítl přistoupit.
„Nežijme v iluzích, že žijeme v klidném období, kdy se dá redukovat ve státním rozpočtu výdaj, jak se nám zrovna líbí,“ řekl Havlíček.
Připustil přitom, že v dalších letech bude vláda muset začít hledat úspory. Neočekává však, že by samotný hospodářský růst přivedl státní rozpočet do přebytku.
Dva tisíce korun potěší. Dostupnou péči ani jistotu na další roky ale seniorům nezajistí. Babišova vláda znovu sahá po politicky vděčném receptu. Rozdělit veřejné peníze a nechat voliče, aby si zapamatovali jméno dárce. Jenže důchodci si zaslouží víc než další zištnou mimořádnou pozornost na účet státního rozpočtu.
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Názory
Dva tisíce korun potěší. Dostupnou péči ani jistotu na další roky ale seniorům nezajistí. Babišova vláda znovu sahá po politicky vděčném receptu. Rozdělit veřejné peníze a nechat voliče, aby si zapamatovali jméno dárce. Jenže důchodci si zaslouží víc než další zištnou mimořádnou pozornost na účet státního rozpočtu.
„Cílem musí být to, abychom v tuto chvíli zvládli bezpečnostní politiku, energetickou politiku a abychom zvládli investiční politiku státu v dopravě,“ dodal.
Rakušan zpochybňuje cestu k úsporám
Rakušan návrh rozpočtu s plánovaným schodkem 386 miliard korun ostře odmítl a označil ho za ekonomický zločin. Kritizoval také vládní představu o konsolidaci v dalších letech.
Podle předsedy STAN kabinet v předloženém fiskálním výhledu počítá s tím, že pro ozdravení rozpočtu by ekonomika musela růst o dvě procenta. Takové tempo ale podle Rakušana ke stabilizaci veřejných financí nestačí.
Dluhová brzda se přibližuje
Před dopady rozvolněné rozpočtové politiky už dříve varovali představitelé Národní rozpočtové rady. Očekávaný náraz na dluhovou brzdu se podle nich posunul z roku 2037 na rok 2034.
Ministři za Motoristy na pondělním zasedání vlády podpoří návrh státního rozpočtu pro příští rok. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to řekl předseda strany Petr Macinka. Na dohodě ze čtvrtka se nic nezměnilo, doplnil. Nespokojenost budí výsledek jednání o rozpočtu u některých poslanců hnutí SPD, řekl předseda uskupení Tomio Okamura. Ministři za SPD na vládě nicméně návrh podpoří, dodal.
Ministři za Motoristy v pondělí rozpočet podpoří. Větší úspory chceme příští rok, řekl Macinka
Politika
Ministři za Motoristy na pondělním zasedání vlády podpoří návrh státního rozpočtu pro příští rok. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to řekl předseda strany Petr Macinka. Na dohodě ze čtvrtka se nic nezměnilo, doplnil. Nespokojenost budí výsledek jednání o rozpočtu u některých poslanců hnutí SPD, řekl předseda uskupení Tomio Okamura. Ministři za SPD na vládě nicméně návrh podpoří, dodal.
Předseda rady Mojmír Hampl označil rok 2025 na nějakou dobu za poslední, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Letošní schodek státního rozpočtu má dosáhnout 310 miliard korun.
Opozice chce hlasovat o nedůvěře
Rozpočet je také jedním z důvodů, proč opoziční poslanci chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny a hlasovat o nedůvěře vládě ANO, SPD a Motoristů. Jednání by se mělo uskutečnit v úterý ve 14 hodin.
Havlíček očekává, že koalice hlasování ustojí. Ani Rakušan nepředpokládá, že by opozice dokázala vládní většinu přehlasovat. K vyslovení nedůvěry je potřeba nejméně 101 hlasů z celkových 200 poslanců.