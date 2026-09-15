Dalibor Martínek: Babiš své důchodce neopustí. Jen ty slevy jsou už moc drahé
Ministr dopravy už nebude navrhovat, aby se slevy pro studenty a důchodce na jízdné ve veřejné dopravě od příštího roku zvedly z 50 na 75 procent. Nejsou na to peníze, přestože s takovým zvýšením počítalo programové prohlášení vlády. Dluhů už je prostě moc.
Půjde opozice s tímto porušením programového prohlášení vlády k Ústavnímu soudu, stejně jako to dělá v případě schodku rozpočtu? Těžko. Argument neplnění programového prohlášení je jen politické divadlo, každému je jasné, že ani s obřím schodkem rozpočtu Ústavní soud nic neudělá.
Co ty slevy? Babiš je před volbami sliboval, teď zjistil, že na své sliby nemá peníze. Tak prostě svůj slib nedodrží. Takové chlapské řešení.
Slevy jsou však jen vedlejší linií vyjednávání o důchodcích, kterých je v zemi 2,8 milionu. Je jich víc než voličů ANO. Zákonná valorizace důchodů ve výši necelých tří set korun od nového roku patrně bude navýšena o dalších tři sta korun. Celkem tak stát na důchodech příští rok vydá asi o osm miliard korun víc než letos, kdy výdaje dosahují sedmi set miliard korun.
Brusel dál tlačí na Andreje Babiše kvůli jeho vazbám na Agrofert. Evropská komise na půl roku přerušila lhůtu pro vyplacení více než 77 milionů korun a zároveň dala jasně najevo, že Babišův svěřenský fond RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení střetu zájmů. Agrofert odmítl situaci komentovat.
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Politika
Brusel dál tlačí na Andreje Babiše kvůli jeho vazbám na Agrofert. Evropská komise na půl roku přerušila lhůtu pro vyplacení více než 77 milionů korun a zároveň dala jasně najevo, že Babišův svěřenský fond RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení střetu zájmů. Agrofert odmítl situaci komentovat.
Důchodci jsou obří zátěží státního rozpočtu. Nicméně populisty milovanou, protože jsou to voliči. Matky samoživitelky mají při rozběhu nové superdávky smůlu, dostanou méně. Děti nemají volební právo.
Babiš si spočítal, že přidat měsíčně penzistům šest set korun a ještě jim zvýšit slevy už prostě nevychází. Premiér musí kromě podpory důchodců také předvést ostatním voličům, že o stát řádně pečuje. S plánovaným schodkem 389 miliard korun si prostě už slevy nemůže dovolit.
Sleva kam se podíváš
Penzisté nemohou protestovat. Dobře vědí, že vláda je na jejich straně. Proto jsou také preference Babišova hnutí tak vysoko.
Důchodci mají už teď slevy, kam se člověk podívá. Od šedesáti do pětašedesáti let, ano, takto mladí, už mohou platit za jízdné v pražské MHD jen polovinu oproti padesátníkům. Přitom jde vesměs o pracující lidi, v tomto věku často na dobrých pozicích. Od pětašedesáti zdarma. Starší lidé mají slevy při vstupu do pražské zoo, na lanovku na Sněžku. Mají je téměř všude.
Ministerstvo životního prostředí chtělo příběhem o nebezpečných látkách na Šumavě usvědčit bývalé vedení resortu z nečinnosti. Jenže uživatelé Facebooku začali hrabat také, ale ve smlouvách, datech a politických vazbách. A pod ministerskou verzí událostí se rychle otevřela další hluboká jáma.
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Názory
Ministerstvo životního prostředí chtělo příběhem o nebezpečných látkách na Šumavě usvědčit bývalé vedení resortu z nečinnosti. Jenže uživatelé Facebooku začali hrabat také, ale ve smlouvách, datech a politických vazbách. A pod ministerskou verzí událostí se rychle otevřela další hluboká jáma.
Penzisté jsou lidé, kteří čtyřicet let pracovali, mnohdy ještě pracují. Splatili hypotéku, jsou tedy milionáři. Průměrný důchod ve výši 22 tisíc korun je téměř na úrovni minimální mzdy. S tím rozdílem, že minimální mzdu musíte ještě danit, na rozdíl od důchodu, a musíte osm hodin sedět za kasou a pípat. Zatímco za důchod můžete letět se slevou k moři.
Babiš samozřejmě své důchodce neopustí. Že jim nyní nepřizná větší slevu na jízdném, neznamená, že si je nebude dál hýčkat. Obecně je v Česku zvrácený přístup k důchodcům. Chováme se k nim jako k nějakým ubožákům, ačkoliv jsou to často lidé, kteří mají majetky a mohou si dovolit utrácet mnohem více než rodiny s dětmi.
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