Biohacking, longevity a moderní zdraví

Odebírat newsletter
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Babiš své důchodce neopustí. Jen ty slevy jsou už moc drahé

Dalibor Martínek: Babiš své důchodce neopustí. Jen ty slevy jsou už moc drahé

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek
Sledovat newstream.cz na Googlu

Ministr dopravy už nebude navrhovat, aby se slevy pro studenty a důchodce na jízdné ve veřejné dopravě od příštího roku zvedly z 50 na 75 procent. Nejsou na to peníze, přestože s takovým zvýšením počítalo programové prohlášení vlády. Dluhů už je prostě moc.

Půjde opozice s tímto porušením programového prohlášení vlády k Ústavnímu soudu, stejně jako to dělá v případě schodku rozpočtu? Těžko. Argument neplnění programového prohlášení je jen politické divadlo, každému je jasné, že ani s obřím schodkem rozpočtu Ústavní soud nic neudělá.

Co ty slevy? Babiš je před volbami sliboval, teď zjistil, že na své sliby nemá peníze. Tak prostě svůj slib nedodrží. Takové chlapské řešení.

Slevy jsou však jen vedlejší linií vyjednávání o důchodcích, kterých je v zemi 2,8 milionu. Je jich víc než voličů ANO. Zákonná valorizace důchodů ve výši necelých tří set korun od nového roku patrně bude navýšena o dalších tři sta korun. Celkem tak stát na důchodech příští rok vydá asi o osm miliard korun víc než letos, kdy výdaje dosahují sedmi set miliard korun.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Brusel stopl Agrofertu platby na půl roku. Ve hře jsou desítky milionů korun

Politika

Brusel dál tlačí na Andreje Babiše kvůli jeho vazbám na Agrofert. Evropská komise na půl roku přerušila lhůtu pro vyplacení více než 77 milionů korun a zároveň dala jasně najevo, že Babišův svěřenský fond RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení střetu zájmů. Agrofert odmítl situaci komentovat.

fry

Přečíst článek

Důchodci jsou obří zátěží státního rozpočtu. Nicméně populisty milovanou, protože jsou to voliči. Matky samoživitelky mají při rozběhu nové superdávky smůlu, dostanou méně. Děti nemají volební právo.

Babiš si spočítal, že přidat měsíčně penzistům šest set korun a ještě jim zvýšit slevy už prostě nevychází. Premiér musí kromě podpory důchodců také předvést ostatním voličům, že o stát řádně pečuje. S plánovaným schodkem 389 miliard korun si prostě už slevy nemůže dovolit.

Sleva kam se podíváš

Penzisté nemohou protestovat. Dobře vědí, že vláda je na jejich straně. Proto jsou také preference Babišova hnutí tak vysoko.

Důchodci mají už teď slevy, kam se člověk podívá. Od šedesáti do pětašedesáti let, ano, takto mladí, už mohou platit za jízdné v pražské MHD jen polovinu oproti padesátníkům. Přitom jde vesměs o pracující lidi, v tomto věku často na dobrých pozicích. Od pětašedesáti zdarma. Starší lidé mají slevy při vstupu do pražské zoo, na lanovku na Sněžku. Mají je téměř všude.

Místo ekologické katastrofy

Michal Nosek: MŽP vykopalo sudy. Na Facebooku se propadlo do vlastního jedu

Názory

Ministerstvo životního prostředí chtělo příběhem o nebezpečných látkách na Šumavě usvědčit bývalé vedení resortu z nečinnosti. Jenže uživatelé Facebooku začali hrabat také, ale ve smlouvách, datech a politických vazbách. A pod ministerskou verzí událostí se rychle otevřela další hluboká jáma.

Michal Nosek

Přečíst článek

Penzisté jsou lidé, kteří čtyřicet let pracovali, mnohdy ještě pracují. Splatili hypotéku, jsou tedy milionáři. Průměrný důchod ve výši 22 tisíc korun je téměř na úrovni minimální mzdy. S tím rozdílem, že minimální mzdu musíte ještě danit, na rozdíl od důchodu, a musíte osm hodin sedět za kasou a pípat. Zatímco za důchod můžete letět se slevou k moři.

Babiš samozřejmě své důchodce neopustí. Že jim nyní nepřizná větší slevu na jízdném, neznamená, že si je nebude dál hýčkat. Obecně je v Česku zvrácený přístup k důchodcům. Chováme se k nim jako k nějakým ubožákům, ačkoliv jsou to často lidé, kteří mají majetky a mohou si dovolit utrácet mnohem více než rodiny s dětmi.

Související

Dalibor Martínek: Válka předvolebních průzkumů. Portlík se může ulítat, Hušbauer nemusí hnout brvou

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Jan Grolich

Dalibor Martínek: Každý pokus odvolat vládu se hodí. Pozornost nemusí krást jenom Turek

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Ilustrační foto
video

Polovina Čechů netuší, kolik vody spotřebuje. Účet je probere až jednou za rok

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Natáčení podcastu

Praha nemusí růst do nebe. Architekti vysvětlují, proč stačí stavět hustěji

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek