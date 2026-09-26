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newstream.cz Enjoy OBRAZEM: Sklo s uranem fascinuje už 200 let. Klatovy ukážou jeho zářivou krásu

OBRAZEM: Sklo s uranem fascinuje už 200 let. Klatovy ukážou jeho zářivou krásu

Zpočátku se z uranového skla vyráběly hlavně dekorativní a luxusnější předměty
Profimedia.cz
ČTK
ČTK
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Výrazné barvy a fluorescence, která pod UV světlem promění sklo v zářivou podívanou. Pavilon skla v Klatovech otevřel výstavu mapující dvě století českého uranového skla. Vedle vzácných historických kusů představuje i rozměrnou současnou plastiku. Potrvá do 8. února 2027.

Sloučeniny uranu začali skláři v českých zemích používat k barvení skla ve 30. letech 19. století. O radioaktivitě tehdy ještě nevěděli. Lákaly je především výrazné odstíny od jasně žluté přes žlutozelenou až po zelenou.

Výstava uranového skla

Výstava v sedmi vitrínách sleduje proměny sklářské tvorby od biedermeieru přes historizující styly a secesi až po první republiku a současnost Výstava v sedmi vitrínách sleduje proměny sklářské tvorby od biedermeieru přes historizující styly a secesi až po první republiku a současnost Výstava v sedmi vitrínách sleduje proměny sklářské tvorby od biedermeieru přes historizující styly a secesi až po první republiku a současnost 7 fotografií v galerii

Je to v podstatě český fenomén. Uranové sklo má u nás zhruba 200 let tradici, prakticky nepřetržitou,“ uvedla kurátorka klatovského Pavilonu skla (PASK) a autorka výstavy Jitka Lněničková.

Z luxusních vitrín do běžných domácností

Zpočátku se z uranového skla vyráběly hlavně dekorativní a luxusnější předměty. Od 80. let 19. století se díky rozšíření lisované produkce dostávalo i do běžných domácností v podobě číšek, pohárků, dóz nebo podložek pod příbory.

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Nejstarší vystavená číška pochází přibližně z roku 1830. K pozoruhodným exponátům patří také probrušovaný a malovaný pohár z doby kolem roku 1840, který kombinuje bílé alabastrové a zelené uranové sklo.

Současnou tvorbu zastupuje čtyřdílná plastika Plissé české sklářské výtvarnice Evy Novákové a francouzského designéra Baptista Vandaeleho. Skleněný objekt měří přibližně 1,9 krát 1,5 metru.

Pod UV světlem přijde proměna

Zvláštní podívanou nabídne večerní prohlídka 10. října od 20:30. V šeru a tmě při nasvícení UV světlem vynikne fluorescence uranového skla. „Ta změna je úplně fascinující. Když si to člověk nasvítí, je to opravdu zážitek,“ popsala Lněničková.

Uranové sklo přitom návštěvníci najdou i ve stálé expozici PASK, kterou tvoří více než 800 výrobků šumavské sklárny Lötz z Klášterského Mlýna. Ta uranové sklo vyráběla ve velkém. Spolu s novou výstavou je tak nyní v pavilonu k vidění přes 120 předmětů z uranového skla.

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Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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ČTK

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