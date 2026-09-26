OBRAZEM: Sklo s uranem fascinuje už 200 let. Klatovy ukážou jeho zářivou krásu
Výrazné barvy a fluorescence, která pod UV světlem promění sklo v zářivou podívanou. Pavilon skla v Klatovech otevřel výstavu mapující dvě století českého uranového skla. Vedle vzácných historických kusů představuje i rozměrnou současnou plastiku. Potrvá do 8. února 2027.
Sloučeniny uranu začali skláři v českých zemích používat k barvení skla ve 30. letech 19. století. O radioaktivitě tehdy ještě nevěděli. Lákaly je především výrazné odstíny od jasně žluté přes žlutozelenou až po zelenou.
Výstava uranového skla
„Je to v podstatě český fenomén. Uranové sklo má u nás zhruba 200 let tradici, prakticky nepřetržitou,“ uvedla kurátorka klatovského Pavilonu skla (PASK) a autorka výstavy Jitka Lněničková.
Z luxusních vitrín do běžných domácností
Zpočátku se z uranového skla vyráběly hlavně dekorativní a luxusnější předměty. Od 80. let 19. století se díky rozšíření lisované produkce dostávalo i do běžných domácností v podobě číšek, pohárků, dóz nebo podložek pod příbory.
České sklářské studio Klimchi rozjíždí expanzi v USA. Má vlastní distribuční firmu, obchodní zastoupení ve všech 50 státech a už během léta získalo objednávky za více než dva miliony korun. V roce 2028 chce v Severní Americe utržit milion dolarů.
České sklo míří do všech 50 států USA. Klimchi tam chce do dvou let utržit milion dolarů
Zprávy z firem
České sklářské studio Klimchi rozjíždí expanzi v USA. Má vlastní distribuční firmu, obchodní zastoupení ve všech 50 státech a už během léta získalo objednávky za více než dva miliony korun. V roce 2028 chce v Severní Americe utržit milion dolarů.
Nejstarší vystavená číška pochází přibližně z roku 1830. K pozoruhodným exponátům patří také probrušovaný a malovaný pohár z doby kolem roku 1840, který kombinuje bílé alabastrové a zelené uranové sklo.
Současnou tvorbu zastupuje čtyřdílná plastika Plissé české sklářské výtvarnice Evy Novákové a francouzského designéra Baptista Vandaeleho. Skleněný objekt měří přibližně 1,9 krát 1,5 metru.
Pod UV světlem přijde proměna
Zvláštní podívanou nabídne večerní prohlídka 10. října od 20:30. V šeru a tmě při nasvícení UV světlem vynikne fluorescence uranového skla. „Ta změna je úplně fascinující. Když si to člověk nasvítí, je to opravdu zážitek,“ popsala Lněničková.
Uranové sklo přitom návštěvníci najdou i ve stálé expozici PASK, kterou tvoří více než 800 výrobků šumavské sklárny Lötz z Klášterského Mlýna. Ta uranové sklo vyráběla ve velkém. Spolu s novou výstavou je tak nyní v pavilonu k vidění přes 120 předmětů z uranového skla.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.