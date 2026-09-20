Pavel vs. Babiš. Duel nabírá nečekané grády
Premiér Andrej Babiš přehodil válku s prezidentem Petrem Pavlem na jinou kolej. Po měsících slovních útoků, nerespektu a záměrného přehlížení prezidenta začal hrát jinou hru. Dřív neviděl důvod se s prezidentem scházet, nyní ho našel. Nicméně, s výsledem asi není spokojený.
Prezident a premiér se sešli. Heuréka. Řešili prý otázky zahraničních cest. A koordinaci zahraničí politiky. Tu vzájemnou lásku, která mezi oběma politiky při jednání protékala, si raději nepředstavovat.
Oba politici se podle prohlášení Hradu prý shodli na důležitosti koordinace zahraniční politiky mezi resorty a institucemi a potřebě sdílení informací. Petr Macinka zatím nedospěl do stavu, kdyby chtěl něco sdílet. Na Hrad byl také pozván, pozvánku oslyšel.
Andrej Babiš sice další souboj o Hrad odmítá, jeho jméno ale z prezidentské hry nemizí. Zatímco mezi voliči ANO zůstává jasnou jedničkou, většina Čechů nevěří, že by případnou kandidaturu dokázal proměnit ve vítězství.
Babiš na Hrad? Tři pětiny Čechů mu nevěří
Politika
Andrej Babiš sice další souboj o Hrad odmítá, jeho jméno ale z prezidentské hry nemizí. Zatímco mezi voliči ANO zůstává jasnou jedničkou, většina Čechů nevěří, že by případnou kandidaturu dokázal proměnit ve vítězství.
Přes Babišovu snahu vyvážit vztahy s prezidentem, což premiér chápe, že potřebuje, se věc nedaří. Prezident pár dní po schůzce vetoval „Macinkovu“ novelu zákona o státních úřednících. Nelíbí se mu, že její součástí je „přílepek“, který prezidentovi odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Námluvy se nepovedly.
Je evidentní, že náprava vztahů je zejména v Babišově zájmu. Prezident si může jak a kdy chce cokoliv vetovat. Nic mu v tom nebrání, nemusí o svých nápadech dlouze debatovat ve Sněmovně. Je před námi novela stavebního zákona nebo rozpočet. Babiš, až půjde znovu na Hrad, by neměl přinést kytku, ale pugét.
Zázrační Starostové
V době námluv prezidenta a premiéra vrcholí předvolební kampaň do Senátu a do zastupitelstev měst a obcí. S tím přicházejí různé předvolební průzkumy. Jsou dvojí. Parlamentní, ale také třeba hodnotící šance stran dostat se na pražský magistrát.
ODS v těchto průzkumech dostává na zadek. ANO dominuje, možná zvítězí i v Praze. Což by byl přelom, ani Karlu Havlíčkovi (ANO) se to před čtyřmi lety nepodařilo.
Předvolební průzkum má dvojí účel. Veřejnosti ukázat, jak lidé tíhnou v reálném čase k té či oné politické straně. Mají však i druhý účel. Ovlivnit vnímání voličů, a tím volební výsledek v budoucím čase. Volební průzkumy mají zajímavou vlastnost. Jsou sebenaplňující. To si politické strany uvědomují, a bojují nyní v těchto průzkumech o dobrá čísla.
Dalibor Martínek: Válka předvolebních průzkumů. Portlík se může ulítat, Hušbauer nemusí hnout brvou
Názory
Předvolební průzkum má dvojí účel. Veřejnosti ukázat, jak lidé tíhnou v reálném čase k té či oné politické straně. Mají však i druhý účel. Ovlivnit vnímání voličů, a tím volební výsledek v budoucím čase. Volební průzkumy mají zajímavou vlastnost. Jsou sebenaplňující. To si politické strany uvědomují, a bojují nyní v těchto průzkumech o dobrá čísla.
Vycházející hvězdou průzkumů jsou však Starostové. Například podle posledního průzkumu agentury NMS mají v Praze potenciál získat až 46 procent hlasů. To se asi nestane, nakonec to i Pražáci dají Babišovi. Je otázkou, čím si Starostové přízeň zasloužili. Mají nějakého silného lídra? Nebo plány? Nic. V Senátu potopili novelu stavebního zákona. Starostové si chtějí bytovou „nevýstavbu" držet pod placem.
Jediné, co se stalo je, že tu vznikla politická díra. ODS s korektním lídrem Martinem Kupkou nedokáže vyvolat patřičné emoce. V Praze možná budou vládnout instantní Starostové, jejichž jedinou vizí je, že existují.
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