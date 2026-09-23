Dalibor Martínek: Rozhodne volby v Praze krize bydlení? Nejsme Berlín
Tématem, které údajně rozhodne výsledek voleb v Praze, je nedostupné bydlení. Přinášíme přehled řešení jednotlivých politických stran. Důležitou otázkou pro volby v Praze také bude, nakolik vlastně pražské voliče nedostatek nového bydlení zajímá.
V Berlíně o víkendu vyhrála v tamních zemských volbách krajně levicová strana Die Linke. K úspěchu ji podle expertů dovedl program postavený hlavně na dostupném bydlení. Strana slibuje znárodnění velkých bytových družstev, a zastropování nájmů. Chtěla by také zavést povinnost velkým majitelům bytů nabízet aspoň polovinu svých jednotek za dostupné nájemné.
Popravdě, jsou to dost drakonická opatření. Volební programy českých politických stran jsou vůči tomu čajíček. Čeští politici sice slibují jakási „opatření“ v oblasti bydlení, z plánů však čiší nízká ambicióznost a očekávání, že se stejně nic nezmění. Plány jsou obecné v duchu toho, že bydlení je priorita a je s ním potřeba něco udělat. Politici téma vnímají, chtějí lidem něco slíbit. Ale nevědí, co.
Takže letem světem, co strany nabízejí. Podle ODS je nedostupnost bydlení v hlavním městě „velké téma posledních let“. Tak jistě. Starosta Prahy 9 Tomáš Portlík se má čím pochlubit: „Když se podíváte na statistiky bydlení, tak za posledních 15 let vzniklo 25 procent výstavby v Praze 9, kde jsem starostou.“ Podle něj je bytová výstavba otázkou rychlosti, schopnosti a určitého liberálního přístupu. „Má to být spolupráce investora, banky a města, máme využít svoje pozemky.“ Městská část má dostat nějaké byty z nové výstavby, nebo si nechat zaplatit.
Tisíce bytů. Na papíře
Petr Hlaváček ze Starostů sází na úspěch Pražské developerské společnosti. Ta v několika lokalitách připravila území pro výstavbu. Snad se podle něj příští rok začne stavět prvních 400 bytů. Dalších osm tisíc se chystá a v Metropolitním plánu je na městských pozemcích kapacita pro zhruba 70 tisíc bytů.
Praha se učí dělat to, na čem dosud vydělávali především soukromí developeři: připravovat pozemky pro výstavbu. Za šest let Pražská developerská společnost žádný byt nedokončila, podle Ondřeje Boháče však městu vytvořila hodnotu v řádu miliard korun. Teď přichází další otázka. Kdo byty postaví?
Praha za poslední roky zhodnotila své pozemky o miliardy korun
Reality
Praha se učí dělat to, na čem dosud vydělávali především soukromí developeři: připravovat pozemky pro výstavbu. Za šest let Pražská developerská společnost žádný byt nedokončila, podle Ondřeje Boháče však městu vytvořila hodnotu v řádu miliard korun. Teď přichází další otázka. Kdo byty postaví?
Hnutí ANO a jeho pražský lídr Jan Hušbauer staví svou kandidaturu spíše na kritice současného vedení města než na vlastních plánech. „Praha má šest let vlastního developera. Kolik nových bytů za tu dobu postavil? Ani jeden.“ Už ovšem pomíjí, že úlohou města by asi nemělo být stavět, spíše připravovat pozemky k výstavbě. Nebo zajistit podporu financování.
Velký plán představili v oblasti bydlení už na jaře Piráti. Kteří jsou však nyní například pro ODS koaličně nepřijatelní. Co říkají? Počítají s posílením výstavby městských bytů, vytvořením akceleračních zón pro rychlejší bytovou výstavbu bez byrokracie i s financemi pro městské části na rekonstrukce obecních bytů. „Nechceme, aby se z Prahy stalo město jen pro bohaté. Proto přicházíme s akčním plánem pro bydlení v Praze,” uvedla lídryně Tereza Nislerová. Piráti plánují výstavbu financovat založením pražského investičního fondu a půjčkami od velkých bank. Kromě výstavby nových bytů chtějí vrátit na trh byty, které jsou prázdné nebo využívané namísto bydlení k ubytovávání turistů.
Pražská developerská společnost získala stavební povolení pro bytový dům Nový Zlíchov na Praze 5, jde o 22 nájemních bytů. Je to první pravomocné stavební povolení, které pražská příspěvková organizace získala. Ambice politiků narazily na realitu.
Dalibor Martínek: Pražská developerská získala první stavební povolení. Ostuda
Názory
Pražská developerská společnost získala stavební povolení pro bytový dům Nový Zlíchov na Praze 5, jde o 22 nájemních bytů. Je to první pravomocné stavební povolení, které pražská příspěvková organizace získala. Ambice politiků narazily na realitu.
To už trochu zavání Die Linke. „Je potřeba ukončit praxi rozprodávání bytů ve správě městských částí. Naopak, městský bytový fond chceme rozšiřovat a pohlídat, aby v bytech s nižším než tržním nájmem bydleli především ti, kdo jsou aktuální krizí vytlačování z Prahy.“
Plán má i Praha sobě. Chce stavět „kvalitní typové domy, které nebudou vyžadovat jednotlivá stavební povolení. Jejich výstavba bude zefektivněna opakováním prověřených dispozic a technických řešení.“ To je jako z pera majitele Central Group Dušana Kunovského, který se téma typových domů snaží už nějaký čas protlačit.
Ne/dostupné bydlení
Slabinou všech těchto plánů je, že jsou slabé. Neřeší financování. Metropolitní plán sice otevírá prostor pro rychlejší výstavbu, ale každá bytová výstavba musí dávat ekonomickou logiku. Musí to někdo zaplatit. Bude to město? To má sice 200 miliard na účtech, a nejblíž myšlence jejich vyčerpání je ANO. Jenže Praha chce stavět i metro a obchvat, a nevyužité peníze bude potřebovat. Protože stát se na tyto stavby zdráhá přidat.
Zaplatí bytovou výstavbu městské části, které své byty rozprodaly? Nebo banky? Určitě ne. Takzvané dostupné bydlení v Praze, pokud nějaké vznikne, zaplatí buď bohatí lidé, ale ve výsledku vždy nájemníci.
Policajt potřebnější než instalatér?
S tím souvisí další fenomén plánů politických stran na dostupné bydlení v Praze. Starostové, Piráti, řada politiků mluví o podpoře „potřebných“ profesí. Že pokud nějaké městské byty vzniknou, budou určeny přednostně učitelům či policistům. Zajímá takový příslib pražské voliče? Skutečně je pro pražské voliče klíčovým tématem víc policistů?
Mediálně je dostupné bydlení v Praze velké téma. Je to však téma pro Pražany? Ti už někde bydlí. Je to spíše téma pro lidi mimo Prahu, kteří chtějí do hlavního města za prací. Třeba policistů, barmanek. Ano, koupit byt je tady drahé. I nájmy jsou vysoko. Problém z pohledu voleb je, že lidé, kterých se shánění bydlení v hlavním městě týká, nemají v Praze volební právo.
Pražany spíš zajímá nedostatek středních škol, do jejichž vzniku město neinvestuje, nebo snahy zcela zlikvidovat automobilovou dopravu ve městě. Téma nedostupného bydlení v hlavním městě je reálné, ale jak promluví do voleb? Žádná Die Linke se konat nebude.