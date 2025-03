NYT: Trump napadením Zelenského sehrál roli agenta Ruska

To, co se odehrálo v pátek v Oválné pracovně Bílého domu, tedy „očividně naplánované přepadení“ ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nemá podle komentáře listu The New York Times (NYT) ve 250leté historii Spojených států obdoby. Je to totální perverze americké zahraničí politiky, jak ji dělal každý americký prezident od první světové války, míní komentátor Thomas Friedman, podle něhož americký Donald Trump hraje ruského agenta.

„Náš prezident se ve velké válce v Evropě jasně postavil na stranu agresora, diktátora a útočníka proti demokratovi, bojovníkovi za svobodu a napadenému," stojí v komentáři, podle něhož je to podobné, jako kdyby Trump a jeho viceprezident J.D. Vance izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekli, že válka s Hamásem už trvá příliš dlouho a Spojené státy stojí moc peněz, tak je potřeba se s agresorem domluvit.

Zatímco v případě Izraele Trump stojí ze 110 procent na Netanjahuově straně, v případě Ukrajiny je ze 110 procent na straně ruského prezidenta Vladimira Putina. „Je těžké vyjádřit, jaký zlom v americké zahraniční politice to znamená. Stávali jsme na straně svobody a těch, kteří za ni bojují po celém světě,“ konstatuje Friedman, podle něhož USA například proti nacistickému Německu nebo Sovětskému svazu dočasně spolupracovaly i s diktátory.

„Nemohu si však vzpomenout na jediný případ, kdy by americký prezident prohlásil, že demokraticky zvolený vůdce země chránící svobodu je 'diktátor', který rozpoutal válku se svým sousedem, - ačkoli to byl krutý sousední diktátor, kdo válku skutečně začal,“ pokračuje komentář.

Pokud člověk poslouchá Trumpa, dělaly Spojené státy dosud pro Ukrajinu vše z čistého altruismu, jako by tam neměly žádné své zájmy; třeba na tom, že Ukrajina chrání Evropskou unii, která je obrovskou proamerickou aliancí svobodných trhů a lidí. „Trumpovi je úplně jedno, co se stane s Evropskou unií nebo Ukrajinou. Záleží mu jen na tom, aby Zelenskyj hlasitěji řekl 'děkuji' za náš altruismus a aby nám uprostřed války o přežití upsal generaci ukrajinského nerostného bohatství,“ píše NYT.

Komentář to má za úplnou perverzi americké zahraniční politiky. „Moji milí Američané, jsme v naprosto neprobádaných vodách pod vedením prezidenta, který - no, nemohu uvěřit, že je ruským agentem, ale v televizi ho rozhodně hraje,“ uzavírá Friedman.

