Trump: Hazardujete se třetí světovou. Schůzka se Zelenským skončila po roztržce předčasně

Americký prezident svému hostu řekl, že musí přijmout kompromisy, zatímco ukrajinský lídr podle světových médií zdůraznil, že s Moskvou by se žádný kompromis uzavírat neměl.

Americký prezident Donald Trump v souvislosti s urovnáním ruské agrese na Ukrajině řekl, že je „uprostřed“ a je „jak pro Ukrajinu, tak Rusko“. Z nynějšího setkání Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě o tom informují agentura Reuters a deník The Guardian. Oba lídři si před novináři oponovali v otázce, zda je potřeba činit kompromisy s Moskvou.

Schůzka skončila podle agentury Reuters a AP předčasně poté, co se oba prezidenti nepohodli před novináři. Trump na sociální sítě napsal, že Zelenskyj se může vrátit, až bude připraven na mír.

"Vyhodnotil jsem, že prezident Zelenskyj není připraven na mír, bude-li jeho součástí Amerika," uvedl americký prezident v příspěvku na své sociální síti Truth Social. "Zneuctil Spojené státy americké v jejich milované Oválné pracovně. Může se vrátit, až bude připravený na mír," řekl Trump o ukrajinském prezidentovi.Podle CNN byla zrušena také plánovaná společná tisková konference.

„Jsem uprostřed, jsem jak pro Ukrajinu, tak Rusko,“ citoval Trumpa list The Guardian pred schůzkou. „Chci to vyřešit,“ pokračoval americký prezident.

Vyjádření přišla na úvod schůzky konané několik dní poté, co Trumpova kritika ukrajinského prezidenta prohloubila obavy, že se Washington, do Trumpova nástupu rozhodný zastánce bránící se země, přiklání na stranu Ruska v přípravách na možné ukončení ruské agrese.

Společně můžeme Putina zastavit

Zelenskyj podle BBC Trumpovi řekl, že společnými silami je možné ruského prezidenta Vladimira Putina zastavit. Označil jej za zabijáka, s nímž by se neměly činit kompromisy. Trump ale krátce nato uvedl, že Kyjev bude muset jisté kompromisy přijmout, napsala agentura AFP.

Podle reportérů, kteří byli uvnitř místnosti, se Zelenskyj, americký viceprezident J. D. Vance a prezident Trump dostali do vypjaté výměny názorů. Vance obvinil Zelenského z „neúcty“, když ukrajinský prezident žádá o bezpečnostní záruky v době, kdy se USA snaží ukončit rusko-ukrajinskou válku.

„Buď se dohodneme, nebo končíme,“ řekl Trump ohledně podpisu dohody o ekonomické spolupráci. „Hazardujete s třetí světovou válkou a to, co děláte, je velmi neuctivé vůči zemi, která vás podpořila mnohem více, než by podle mnoha lidí měla,“ uvedl také Trump.

Vypjaté výměny se odvíjely v Oválné pracovně Bílého domu krátce poté, co Trump přivítal Zelenského v prezidentském sídle. V pracovně při tom byl velmi omezený počet novinářů, mezi které se podle zpravodajky agentury Reuters dostal také zástupce ruské státní agentury TASS, zatímco reportéři Reuters a agentury AP dovnitř nemohli.

Bílý dům poté vydal prohlášení, podle kterého reportér TASS nebyl na seznamu médií vybraných pro účast na setkání dvou prezidentů. „Jakmile se k personálu tiskového oddělení dostalo, že je v Oválné pracovně, byl tiskovou mluvčí vyveden,“ uvedl Bílý dům.

Ukrajina a USA dnes podle Trumpa uzavřou dohodu o ekonomické spolupráci, jejíž přesné podmínky nejsou příliš jasné. Trump ve svém úvodním vystoupení vyzdvihoval „velmi spravedlivou“ dohodu, která podle něj představuje velký americký závazek vůči Kyjevu. „Těšíme se na to, jak se tam dostaneme (na Ukrajinu) a budeme těžit, těžit, těžit,“ prohlásil americký prezident.

