Zelenský mluví jako terorista, přisadila si ruská mluvčí

Setkání Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem v Bílém domě se nepovedlo. Kdo z toho má škodolibou radost, jsou logicky Rusové.

Vyostřená výměna názorů mezi prezidenty Spojených států a Ukrajiny před zraky televizních kamer vyvolává emoce po celém světě. Evropští lídři Zelenského podporují, Rusko a populisté stojí za Trumpem.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, která patří ke kruhu věrných ruského prezidenta Vladimira Putina, v pořadu televize Solovjov Live v pátek večer podle ruské státní agentury Tass nešetřila silnými výrazy. Prohlásila, že slova Zelenského o tom, že USA ještě narazí na problémy, naznačují teroristické metody Kyjeva.

„Jedna věc je zarážející a krajně nebezpečná. Mezi frázemi probleskla taková formulace, že Amerika ještě narazí na problémy, ještě je pocítí, to řekl Zelenskyj. Prezident a viceprezident USA ho usadili, ale otázka je jiná. Jde o otevřenou hrozbu vůči Spojeným státům ze strany kyjevského režimu. Svět nás neslyšel a nechtěl slyšet, že na Ukrajině jde o režim, který již zmutoval v teroristický," uvedla.

Ukrajinský prezident přitom formuloval výrok jinak. „Během války má každý problémy, dokonce i vy, máte sice krásný oceán a nyní to necítíte, ale v budoucnu to pocítíte.“ Trumpa tento výrok evidentně rozčílil, odpověděl, že Zelenskyj „není v pozici, aby diktoval, co budeme cítit.“ Emotivní schůzka skončila předčasně a bez oběda, který ji měl provázet.

Zelenskému se vysmál i ruský exprezident Dmitrij Medveděv. Zelenskyj dostal podle něj tvrdou lekci. Dodal, že nyní je potřeba zastavit vojenskou podporu Ukrajiny. "Nevděčné prase dostalo od majitelů chlívku pořádnou facku," uvedl Medveděv podle agentury Reuters citované ČTK.

Trumpovi poděkoval také maďarský premiér Viktor Orbán. „Silní muži uzavírají mír, slabí muži vedou válku,“ napsal Orbán na síti X. „Dnes se prezident s odvahou postavil za mír, i když to mnozí nemohli strávit. Děkujeme, pane prezidente!“ dodal.

Evropa stojí za Ukrajinou

Evropští lídři vyjadřují podporu Zelenskému. Svobodný svět potřebuje nového lídra, reagovala večer na krach jednání v Bílém domě šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová. Svou podporu Ukrajině vyjádřilo Německo, Francie, Polsko, Španělsko nebo šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Český prezident Petr Pavel také Zelenského podpořil. "Stojíme při Ukrajině víc než kdy jindy. Je čas, aby Evropa zvýšila své úsilí," uvedl na sociální síti X. Šéf diplomacie Jan Lipavský (nestr.) napsal, že Česko bude vždy stát za Ukrajinou v obraně proti ruské agresi. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že "stojíme za Ukrajinou a na straně svobodného světa". I další čeští politici jsou většinou kritičtí k chování amerického prezidenta a jeho výrokům.