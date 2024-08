Lukáš Kovanda: Uprchlíci z Ukrajiny už se státu začínají vyplácet

Zanedlouho uplyne dva a půl roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Pomoc Česka napadené zemi a jejímu obyvatelstvu za tu dobu odpovídá zhruba 120 miliardám korun. Tato částka vychází z dat tuzemského ministerstva práce a sociálních věc a z údajů Institutu světové ekonomiky v německém Kielu.

Reklama

Celkovou českou pomoc lze totiž rozdělit na dvě základní části.

První tvoří ta pomoc, kterou Česko poskytlo přímo na svém území, a to ukrajinským uprchlíkům před válkou. Druhou pak představuje pomoc, kterou Česko převedlo na Ukrajinu. Jedná se například o dodávky vojenské techniky, zbraní či munice.

Podle dat ministerstva práce z letošního února činily výdaje na podporu uprchlíků v roce 2022 celkem 25 miliard korun, loni pak 21,6 miliardy. Letos v lednu se pak jednalo o 0,9 miliardy korun. K polovině letošního roku pak podle našich propočtů činila celková pomoc v souhrnu za léta 2022 až 2024 zhruba 52 miliard korun. Spočívá zejména v zajištění nouzového ubytování a sociálních dávkách.

Nutno však říci, že tato pomoc se státu ve velké míře vrací, protože ukrajinští uprchlíci se postupně zapojují do českého trhu práce, díky čemuž například citelně narůstají jejich odvody na pojistném do české veřejné kasy. Ze statistik ministerstva práce vyplývá, že v prvním letošním čtvrtletí už tyto příjmy převýšily výdaje. A to téměř dvojnásobně. Příjmy činily 6,4 miliardy korun a výdaje 3,5 miliardy.

Reklama

Další okruh české pomoci Ukrajině tvoří tedy ta, jež je uskutečňována na samotném ukrajinském území. Experti ze zmíněného Institutu světové ekonomiky v německém Kielu ji k polovině letošního roku vyčíslili na 2,6 miliardy eur. To dle dnešního kurzu odpovídá více než 65 miliardám korun.

Zhruba polovina této částky již byla na Ukrajinu převedena, k převedení té druhé teprve dojde. Tato data vyčíslují vojenskou a humanitární pomoc, kterou Česko převedlo či se zavázalo převést na Ukrajinu.

Celková česká pomoc Ukrajině, tedy součet finančního vyjádření jejích obou zmíněných základních částí, tudíž v polovině letošního roku přesahovala 117 miliard korun. Od té doby uplynul další půldruhý měsíc, takže nyní se již blíží uvedeným 120 miliardám korun.