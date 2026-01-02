Lukáš Kovanda: Více než sedmdesát jedna procent zemí eurozóny má horší rating než Česko. Jde o historický rekord

Nový magazín právě vychází!

Více než sedmdesát jedna procent zemí eurozóny má horší rating než Česko. Jde o historický rekord

Po přijetí eura Bulharskem dosáhl podíl zemí eurozóny s horším ratingem, než má Česká republika u agentury Fitch Ratings, historického maxima. Zatímco ještě v roce 2008 měly všechny státy eurozóny lepší hodnocení než Česko, dnes je tomu přesně naopak – více než dvě třetiny eurozóny zaostávají.

Po včerejším přijetí eura ze strany Bulharska vzrostl podíl zemí eurozóny, které mají u agentury Fitch Ratings horší rating než Česká republika, na historicky rekordních více než sedmdesát jedna procent. Již od loňska tak poprvé v historii platí, že horší rating než Česko má více než dvě třetiny států platících eurem.

Lepší rating než Česko vykazuje podle agentury Fitch pouze šest zemí eurozóny. Jde o Německo, Nizozemsko, Lucembursko a dále Finsko, Rakousko a Irsko. Hned tři z těchto zemí – Finsko, Rakousko a Irsko – však mají rating lepší pouze o jediný stupeň, a spadají tak do stejné kvalitativní kategorie jako Česká republika. Všechny ostatní státy eurozóny, včetně nejen Francie, ale také Belgie, Estonska, Slovinska či Španělska, mají nejen horší rating než Česko, ale zároveň i rating nižší kategorie.

Rating nejvyšší („tříáčkové“) nebo druhé nejvyšší („dvouáčkové“) kategorie, do níž patří i Česká republika, nyní v eurozóně vykazuje pouze šest zemí z jednadvaceti: Německo, Nizozemsko, Lucembursko, Rakousko, Finsko a Irsko. Přitom Finsku agentura Fitch zhoršila rating loni koncem července ze stupně AA+ na AA. Rakousku zhoršila rating rovněž loni, a to začátkem června, také z AA+ na AA. Irsko naopak patří k nemnohým zemím eurozóny, jejichž rating se zlepšuje – loni koncem května mu jej Fitch zvýšila z AA- na AA.

Česká republika drží rating AA- nepřetržitě od začátku srpna 2018, tedy již více než sedm let. Je přitom pozoruhodné, že za tuto dobu byl stav českých veřejných financí předmětem četných, často vášnivých debat – politických, odborných i veřejných. Z pohledu mezinárodně respektované ratingové agentury Fitch se však hodnocení Česka nezměnilo ani jedním směrem. Jak se říká, doma není nikdo prorokem.

Celkem patnáct z jednadvaceti zemí eurozóny, tedy více než sedmdesát jedna procent, má nyní horší rating než Česká republika. Jde o dosud nejvyšší podíl v historii. Ještě začátkem března 2008 přitom měly všechny státy eurozóny lepší rating než Česko – včetně Řecka a Slovinska, které přijalo euro v roce 2007, i Kypru a Malty, jež vstoupily do eurozóny v roce 2008.

Zatímco tedy v březnu 2008 mělo sto procent zemí eurozóny lepší rating než Česká republika, nyní – v lednu 2026 – je to již pouze zhruba dvacet devět procent. Tento vývoj odráží výrazné zhoršení stavu veřejných financí většiny zemí eurozóny za posledních necelých osmnáct let, zatímco Česká republika dokázala své veřejné finance v tomto období dále zlepšovat.

Pouze tři země eurozóny dnes mají lepší rating než Česká republika o více než jeden stupeň. Jde o Německo, Nizozemsko a Lucembursko, které vykazují nejvyšší možné hodnocení AAA. Tyto tři státy jsou zároveň jedinými zeměmi eurozóny s ratingem vyšší kategorie než Česko.

Finsko, Rakousko a Irsko mají rating stejné kvalitativní kategorie jako Česká republika (AA nebo AA-). Všech ostatních patnáct zemí eurozóny, včetně nováčka Bulharska, pak vykazuje rating nižší kategorie než Česko, tedy „jednoáčkové“ nebo ještě horší hodnocení.

Tento přepočet je ale třeba brát s rezervou. Dálniční známka není cenou za kilometr asfaltu, nýbrž paušálním poplatkem za možnost síť využívat. Navíc je nutné připomenout, že částka 1500 korun měla před deseti lety pro řidiče jinou váhu než dnes. To, že se cena známky dlouhá léta neměnila, znamenalo, že její skutečný dopad na peněženky řidičů se postupně snižoval.

Zlom přišel v roce 2024, kdy stát po více než dekádě poprvé cenu výrazně upravil. Nešlo o běžné zdražení, ale o jednorázový krok, kterým se dohnal předchozí vývoj cen v ekonomice. Od roku 2025 se pak cena dálniční známky začala automaticky upravovat podle inflace a růstu dálniční sítě.

Dobrou zprávou pro řidiče zůstává, že vybrané peníze se vracejí zpět do výstavby a údržby dálnic. Tempo výstavby v posledních letech výrazně zrychlilo. Jen v roce 2025 se otevřelo téměř 67 kilometrů nových dálnic a za poslední čtyři roky přibylo dohromady přes 200 kilometrů. Ani letošek nemá zpomalit. Ředitelství silnic a dálnic počítá s otevřením dalších zhruba čtyř desítek kilometrů a se zahájením výstavby více než stovky kilometrů nových úseků. Vyšší poplatek tak neznamená jen dražší ježdění, ale i širší síť, po které je vůbec možné jezdit.

