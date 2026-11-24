Dalibor Martínek: Zánik TOP 09 v přímém přenosu. Nevěsta bez věna, která teď nadbíhá Babišovi
Politické uskupení TOP 09 nemá voliče, program kopíruje od ODS. Podle všech průzkumů by se strana za tři roky nedostala do Sněmovny. Partaj hledá, co s tím. Navrhuje parciální podporu Babišově vládě. ODS zase zvažuje, že by Topku pohltila. Kalouskův projekt se chýlí ke konci.
V TOP 09 hodili udičku Andreji Babišovi. Prý podpoří jeho případné návrhy na navýšení rozpočtu obrany. Bezpečnost státu je podle šéfa TOP 09 Matěje Ondřeje Havla nade vše, stranické půtky jdou stranou.
Za prvé, Babiš devět poslanců TOP 09 nepotřebuje. Od Havla je to prázdné gesto, které má patrně ukázat, jak moc Topkařům záleží na bezpečnosti země. Babiš si v rámci druhého čtení o rozpočtu sám určí, zda výdaje na obranu navýší, či nikoliv. Nebude mít problém v rámci své koalice jakýkoliv návrh prosadit. TOP 09 se vlamuje do zavřených dveří.
Kalouskův projekt za zenitem
Za druhé, Havel tím ukazuje míru zoufalství, které uvnitř strany panuje. Podle žádného z předvolebních průzkumů posledních měsíců by se TOP 09 nedostala do Poslanecké sněmovny. Je to strana za zenitem. Vytvořil ji před sedmnácti lety oportunista Miroslav Kalousek, který se tváří být extrémním konzervativcem.
Před dvaceti lety mu však, ještě jako šéfovi Lidovců, nedělalo problém podpořit Jiřího Paroubka, tehdy šéfa ČSSD, při sestavování menšinové vlády. Kalousek byl jako politik ne konzervativec, ale pragmatik. Nyní se položil do role externího kritika vlád, experta na finance. Dříve byl svolný k čemukoliv. Zánik jeho produktu, který on sám opustil, asi nikdo neobrečí.
ODS krouží kolem TOP 09
Babiš o podporu TOP 09 určitě nebude mít zájem. Když zachová dekorum, snad se takovému návrhu ani nevysměje, prostě ho obmlčí. Kolem TOP 09 krouží ODS. Ta se také zmítá v krizi. Její preference uvadají, pohybují se nyní kolem deseti procent. Strana hledá cestu, jak z marastu ven. Regionální buňky nejsou spokojené s centrálním vedením, strana tedy uspořádala „usmiřující“ setkání lídrů.
Ostrý program stále není na stole, přijde prý až příští rok v květnu. Do té doby bude ODS hibernovat. Jeden návrh na brainstormingu špiček strany přesto zazněl. Co kdybychom pohltili TOP 09?
Občanská demokratická strana byla třicet let pilířem nových hodnot. Prozápadní orientace, nízké daně, svoboda podnikání. Volebně jí to nyní nevychází, poslední sněmovní volby s tímto programem prohrála. Předtím byla čtyři roky u moci a měla premiéra, který ovšem ekonomice nerozumí. Teď strana šlape vodu. ODS má štěstí, že volby jsou až za tři roky. Má ještě čas něco se sebou udělat.
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Občanská demokratická strana byla třicet let pilířem nových hodnot. Prozápadní orientace, nízké daně, svoboda podnikání. Volebně jí to nyní nevychází, poslední sněmovní volby s tímto programem prohrála. Předtím byla čtyři roky u moci a měla premiéra, který ovšem ekonomice nerozumí. Teď strana šlape vodu. ODS má štěstí, že volby jsou až za tři roky. Má ještě čas něco se sebou udělat.
Vedení strany je k takovému návrhu zatím zdrženlivé. Jednak si nechce špinit značku, chtělo by se ze své šlamastiky dostat samo. Navíc TOP 09 nemá kapacitu něco se sebou udělat, času na převzetí bude ještě dost. V ODS musí nejdříve vyleštit svou kapotu, zvednout preference, až potom pomýšlet na akvizice.
Nevěsta bez věna čeká na ženicha
Ani v TOP 09 zatím netlačí na pilu. Matěj Ondřej Havel se ještě bude chtít předvést. Přece jen jeho značka není veřejně dostatečně známá. Bude muset pronést ještě pár plamenných proslovů ve Sněmovně, aby o sebe v ODS vzbudil zájem. Až ke spojení dojde, bude chtít mladý politik nějakou funkci. Musí si k tomu vytvořit pozici.
Zatím za sebou ODS vláčí ve volbách zbytky TOP 09 jako nějakého retardovaného bratříčka. Buď ho v rámci své emancipace odkopne, nebo ho pohltí. Zánik TOP 09 nebude okamžitý, budeme ho sledovat ještě tři roky.
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