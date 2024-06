Lukáš Kovanda: Solární panely zdraží. Je to jen další důkaz neschopnosti EU

Kupujte solární panely. Zdraží! Francie tlačí na to, aby EU po elektroautech uplatnila vysoká cla také na ně.

EU si svoji ekonomiku přeregulovala a svázala natolik, že není konkurenceschopná. Čína ji v řadě ohledů nejen dohnala, ale už i předhání. To je pro Brusel či Paříž zjevně šokující.

Francie sice tvrdí, že Čína představuje ohrožení pro svoji „nadměrnou výrobu“, ale ve skutečnosti je hlavním problémem chabá konkurenceschopnost EU.

Přitom když před několika lety zaváděl vyšší cla na čínský dovoz Donald Trump, EU to kritizovala. „Protekcionismus je hlavní hrozba celosvětovému hospodářskému růstu,“ varoval tehdy, v roce 2019, francouzský eurokomisař pro hospodářství Pierre Moscovici.

Čína předhání EU

Je udivující, jak během pár let EU totálně otočila. Šok Bruselu či Paříže musí být opravdu mimořádný. Ale není se co divit. To, že Čína takto dohání a předhání EU, dokládá celému světu špatný model celého ekonomického fungování EU.

Dokud se ale tento model radikálně nezmění, Čína bude EU dále utíkat. Znova: problém není v přílišné čínské nadvýrobě, leč v povážlivě slábnoucí konkurenceschopnosti EU.

Jediný dlouhodobý recept na čínskou konkurenci je deregulace a liberalizace jednotného trhu EU, pozastavení Green Dealu, pozastavení emisních povolenek, rozdělení eurozóny na severní a jižní křídlo, výrazné omezení dotací a sociálních výdajů v rámci EU a mnohem selektivnější přístup k imigraci.

Bez tohoto jsou jakkoli vysoká cla na čínské zboží jen dočasnou záplatou.

