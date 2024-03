Od skládek po umělecké instalace. Solární elektrárny rostou na netradičních místech

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) bude elektřina ze slunce v příštích několika desetiletích dominovat globálním trhům s elektřinou. Již nyní tvoří tři čtvrtiny kapacity obnovitelných zdrojů energie. Analytici BloombergNEF předpovídají, že letos vzroste výstavba solárních zařízení o dalších 25 procent, čímž se zvýší jejich kapacita o více než 500 gigawattů. Tyto solární elektrárny však potřebují hodnotě místa. Solární instalace se tak rozšiřují na nečekaných místech, od vyřazených skládek až po nefunkční golfová hřiště či malby na zdech.

Reklama

Pro zajištění výkonu jednoho megawattu (MW) potřebuje solární elektrárna plochu nejméně dva hektary. To znamená, že projekt o výkonu 200 megawattů, tedy zhruba 3000 panelů, zabere tolik místa jako 550 hřišť na americký fotbal. To je jedním z důvodů, proč Čína, která je největší světový trh se solární energií, má mnoho projektů v odlehlých pouštních oblastech. Je to také důvod, proč IEA očekává, že se budou letos mnohem rychleji než solární farmy rozšiřovat solární panely na střechách budov.

Jak solární energie nabírá na síle, jsou její zastánci stále kreativnější v tom, kam by šlo panely umístit. Existují solární panely na střechách velkých obchodů, na jachtách i plovoucí solární farmy. Existují i panely dostatečně malé na to, aby fungovaly na balkoně, nebo dokonce aby se daly připevnit na chytrý telefon. Aby se minimalizovalo zabírání pozemků, pracují technici na začlenění této technologie do stávající infrastruktury, od skládek po umělecké instalace.

Expertka: Česku ve využívání energie z obnovitelných zdrojů brání hned několik věcí Zprávy z firem Jen málokterá země na světě umí z obnovitelných zdrojů vyrobit tolik elektrické energie, aby jí tato energie pokryla celou vlastní spotřebu. Kde to zvládají nejlépe, do jaké míry se k těmto zemím blíží Česká republika a co nám nejvíce brání ve využívání energie z obnovitelných zdrojů popisuje v rozhovoru pro Newstream Patrícia Čekanová z Asociace komunitní energetiky ČR. Věra Tůmová Přečíst článek

Jednou z možností umístění solárních panelů jsou parkoviště a garáže, které vyžadují hodně prostoru. Přidání solárního přístřešku může poskytnout stín, bezpečnost a bezproblémové nabíjení elektromobilu, říká viceprezident pro design a inženýrství newyorské společnosti DSD Renewables Ben Jones. DSD stojí za projektem solárních přístřešků u 16 parkovišť a garáží na Rutgersově univerzitě v New Jersey. Od svého založení v roce 2019 instalovala po celých USA přístřešky o výkonu téměř 200 MW.

Jones říká, že projekty přístřešků přinášejí efektivní využití pro pozemky a rozšiřují představy o tom, kam lze umístit solární panely. Zejména v případě parkovacích míst se většina lidí vyhýbá horní části vícepodlažních garáží, protože je to dlouhá cesta nahoru a jste zde vystaveni povětrnostním vlivům. "Takže můžete tento mrtvý prostor dobře využít," říká. Tyto typy projektů také mohou významně přispět k dosažení cílů firmy nebo obce v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Je to tak podle něj řešení, které se dobře začleňuje do okolí a zároveň snižuje provozní náklady.

Agrovoltaika by měla sloužit především aktivním zemědělcům Politika Projekty zaměřené na agrovoltaiku, tedy využití solárních panelů na zemědělské půdě, by měly sloužit především aktivním zemědělcům. Pokud by tomu tak nebylo, hrozí jejich zneužívání například ze strany spekulantů. Tvrdí to prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která využívání zemědělské půdy v energetice umožní, tento týden schválila vláda. Konkrétní podobu fungování upraví prováděcí právní předpis. ČTK Přečíst článek

Ideálním místem pro solární farmu může být také uzavřené golfové hřiště. Je zde potřeba méně práce na úpravu terénu, který bývá relativně rovný. Aby bylo hřiště ideální pro solární elektrárnu, je důležité, aby bylo za rozumnou cenu a bylo blízko síťové infrastruktury, uvedl prezident National Grid Ventures Northeast Will Hazelip. To splňuje třeba solární projekt na bývalém golfovém hřišti v Calvertonu na Long Islandu.

Ve snaze vyhnout se zabírání půdy řada zemí experimentuje s plovoucími solárními farmami, přestože náklady na ně mohou být vysoké. Podle BloombergNEF mohou být o 40 procent vyšší než u farem na pevnině. Na jezerech a nádržích po celém světě byly postaveny stovky plovoucích projektů - v Japonsku, Indii, Kolumbii, Izraeli, Ghaně. V USA byl loni zprovozněn solární projekt v New Jersey, který vyrábí elektřinu pro 1400 domácností.

V Číně obrovská solární farma v Chuaj-nanu na východě země má více než 500 tisíc panelů, což stačí pro více než 100 tisíc domácností. Panely jsou na umělém jezeře, které je na vrcholu bývalého uhelného dolu.

Statistici v novém kabátě. Úřad prošel čtvrtmiliardovou rekonstrukcí Reality Pražská budova Českého statistického úřadu prošla rozsáhlou modernizací. Spotřeba energií se v budově sníží o třetinu. Rekonstrukci za 250 milionů korun financoval z jedné třetiny úřad, zbytek pokryla dotace z Evropské unie. Rekonstrukci provedly společnosti Marhold a D-energy. Michal Nosek Přečíst článek

Vynikajícími kandidáty pro solární farmy jsou také vyřazené lokality související s fosilními palivy, které již mají přístup k místním rozvodným sítím, říká Thomas Byrne, generální ředitel firmy CleanCapital zaměřené na obnovitelné zdroje energie. CleanCapital vlastní a provozuje mimo jiné solární farmu na bývalé ocelárně v Buffalu ve státě New York.

"Je to úžasný příběh, když můžeme říct: 'Všichni tento kus země přehlíželi, ale my ho nyní znovu využíváme k napájení budoucnosti," uvedl Byrne.

Se správnou výší dotace

Americká vláda poskytuje pobídky k výstavbě solárních projektů na brownfieldech, tedy na skládkách a ve vyřazených průmyslových závodech, jejichž možnosti opětovného využití jsou jinak značně omezené. Firma DSD loni otevřela farmu na skládce v Bethelu ve státě New York. V USA je lídrem v počtu takových instalací stát Massachusetts, který nabízí vlastní daňové pobídky těmto projektům. Je zde 92 solárních farem na uzavřených skládkách o výkonu 256 MW.

Umělkyně Elizabeth Monoianová a architekt Robert Ferry stojí za organizací Land Art Generator, která pořádá soutěže pro solární designéry a spojuje vítěze s komunitami poskytujícími granty na umění. Organizace byla založena v roce 2008 a má na kontě více než 1500 nápadů umělců, které předala komunitám po celém světě.

V San Antoniu Land Art Generator spolupracoval se základní školou na vytvoření nástěnné malby ze solárních panelů, která oslavuje historii komunity. Umělecké dílo vytištěné na panelech sníží výrobu energie jen o čtyři procenta.

Příští rok plánuje Land Art Generator odhalit v houstonském parku Oblouk času vysoký 100 stop (30,48 metru). Projekt navrhl berlínský umělec a architekt Riccardo Mariano. Je vyroben z černých solárních panelů a bude poskytovat stín a zároveň vyrábět elektřinu pro napájení 40 okolních domů.