Lukáš Kovanda: Rusové zaskočili Evropu a posílají plyn. Skřípnout jej ale mohou kdykoli

Plynovodem Nord Stream 1 začal po pravidelné odstávce znovu proudit plyn do Evropské unie. Rusové jej však mohou kdykoli zase „skřípnout“.

Rusové překvapili. Dnes ráno začal plynovodem Nord Stream 1 proudit plyn, plánovaná odstávka tak v termínu končí. Podstatná část evropských obchodníků s plynem přitom předpokládala, že Gazprom, ruský plynárenský monopol v rukou Kremlu, své dodávky jen tak neobnoví a alespoň po nějakou dobu dojde k průtahu s obnovením alespoň částečného provozu potrubí.

Na to, že Rusko své dodávky obnovit nemusí, nebo alespoň ne v plné míře, upozorňovali až do včerejška také vrcholní politici zemí EU, ale třeba i šéf Mezinárodní agentury pro energie. Například eurokomisař pro rozpočet EU Johannes Hahn se nechal slyšet, že nečeká obnovení provozu plynovodu.

Kolísání objemu plynu

Nyní na trhu převažuje názor, že Gazprom po dnešním částečném obnovení provozu potrubí nakonec rozjede naplno. Největším plynovodem, jenž spojuje Rusko a EU, by tak mohl ještě do konce prázdnin proudit standardní objem plynu.

Dnes lze čekat, že plynovod přepraví plyn v objemu 40 procent své kapacity, což odpovídá údaji z doby před zahájením odstávky. Stále tedy jde o citelně snížený objem přepravy, odpovídající situaci od poloviny června až právě do zahájení odstávky před deseti dny.

Ruská strana 40procentní rozsah přepravy zdůvodňuje chybějící turbínou. Tu poslala na opravu do Kanady, leč kvůli protiruským sankcím ji kanadská strana zadržovala.

Až na naléhání Německa se Ottawa rozhodla učinit výjimku ze svých sankcí a turbínu Rusku vrátit. Do plného provozu by se turbína měla vrátit nejspíše ve druhé polovině příštího týdne, takže by se dále navýšil objem zasílaného plynu.

Rusko cvičí s cenou plynu

Ruský prezident Vladimir Putin ovšem varoval, že už příští týden může dojít naopak k propadu objemu zasílaného plynu, a to na 20 procent kapacity plynovodu. A to v tom případě, že na pravidelnou revizní opravu bude odeslána další z turbín, přičemž ta výše zmíněná ještě nebude plně zprovozněna. Tato situace by však měla trvat jen přechodně, několik dní, pokud na ni vůbec dojde.

Kremlu vyhovuje současný stav, kdy omezením dodávek „šponuje“ cenu plynu v EU nahoru a udržuje celou Evropu v nejistotě stran energetické situace v nadcházející topné sezóně. Nejistota trhu dále zvyšuje cenu plynu v EU.

Rozhodně tak nelze vyloučit, že si Kreml najde další důvody, jimiž by vysvětloval, proč nemůže posílat více plynu. Dopady války na Ukrajině a sankcí zvedly ceny plynu v EU na takové úrovně, že Gazprom svůj finanční plán na tento rok splnil, co se dodávek plynu do EU týče, za zhruba pět měsíců. To mu, resp. Kremlu, i v příštích měsících umožní Evropu opět potenciálně „skřípnout“.

