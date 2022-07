Dalibor Martínek: Předsednictví nám parádně šlape. Ale kdo vládne v Česku?

Šéfování Radě Evropské unie, což je formální funkce, bude stát Česko asi jeden a půl miliardy korun. Už se psalo o mohutných přesunech úřednictva mezi Bruselem a Prahou, vládní letadla prý na tu armádu důležitých lidí ani nebudou stačit.

Česká vláda se však již začíná chlubit prvními úspěchy na evropském poli. První zářez udělal pirát Ivan Bartoš, šéf již okrajové strany, nicméně pořád vicepremiér. Koncem minulého týdne slavnostně oznámil a vyvěsil na stránky úřadu vlády, že se mu povedl nebývalý kousek: Po dlouhém jednání dosáhl v Bruselu předběžné dohody o programu Cesta k Digitální dekádě 2030. Fíha, to je něco.

Víte, co to znamená? No přeci „výrazné zlepšení života občanů a firem EU“. Program si mimo jiné vytkl ambiciózní cíl, že za osm let bude 80 procent lidí mít aspoň základní digitální dovednosti. Představte si to. Ne šedesát procent, nebo sedmdesát, ale dokonce hned osmdesát. No není to skvělé? Jednání skutečně musela být tvrdá.

Rozlítaný Fiala

Také premiér Fiala již boduje. Teď zrovna stál za zády Ursuly von der Leyenové, která oznámila, že EU zahajuje přístupové rozhovory s Albánií a Severní Makedonií. Každému musí být hned jasné, že bez premiéra Fialy by se něco takového nikdy nepovedlo.

Opodál nestojí ani ministr dopravy Kupka. Ten představil v souvislosti s předsednictvím nový program pro inovace v dopravě za téměř dvě miliardy korun.

Česku předsednictví fakt šlape. Fiala lítá všude možně a pořizuje si fotky s různými evropskými potentáty.

Líbivý web bez obsahu

Jak vláda pomáhá doma? Nechala vytvořit portál Deštník proti drahotě. Graficky jsou to podařené stránky, velké barevné obrázky, velké písmo. A informačně? Vláda se na nich chlubí, že již do různých podpor nastrkala sto miliard korun.

Při bližším pohledu však zjistíte, že polovinu těchto údajných podpor tvoří ze zákona povinné valorizace důchodů.

Z dalších položek je třeba snížení spotřební daně z paliv od června do září. Tuto „podporu“ vyčísluje vláda na 4,2 miliardy korun. Jak ovšem každý řidič ví, ceny paliv přes to ještě vzrostly a jsou na svých maximech kolem padesáti korun za litr. Pěkná podpora.

Jurečkových jednorázových pět tisíc korun pro chudší rodiny dělá deset miliard. Zrušení silniční daně čtyři miliardy, to se však týká pouze podnikatelů. Příspěvek na bydlení kvůli drahým energiím je dvě a půl miliardy, což je plivnutí do moře proti již nabíhajícímu zdražování energií.

Chiméra úsporného tarifu

A má to ještě jeden háček. Krásný nový rozcestník vás odkáže na weby konkrétních úřadů, a to už je setkání s realitou. Zatímco penze se zvyšují automaticky, žadatelé o příspěvek na bydlení musí vyplnit formulář, doložit občanské průkazy, rodné listy dětí, výpis z katastru, nájemní smlouvu, faktury a vyúčtování za energie, doklady o příjmech všech členů domácnosti. Příjmy a výdaje pak dokládat každého čtvrt roku. To žádá stát po těch nejchudších.

Pak je tu ještě chiméra úsporného tarifu energií. Ten v Deštníku proti drahotě není. Patrně proto, že ještě neexistuje. A navíc není jasné, kolik peněz díku němu ušetří domácnosti, a na jaké části se zahojí dodavatelé.

Předsednictví je fajn, ale v Česku chybí reálné vládnutí. Rozdat sto miliard a hotovo? To není hotovo. Stát pořád funguje jako za Rakouska-Uherska, vybírá čím dál víc peněz, a ještě víc rozdává. Žádné strukturální změny. A co bude s Čechy na podzim? Jedno je jisté. Vláda bude v Bruselu.

