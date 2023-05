Ropovody Mero loni tekla ropa hlavně z Ruska. V dalších letech ji nahradí ta z Itálie

Státem ovládanému provozovateli ropovodů Mero loni meziročně stoupl zisk o téměř deset procent na 788,3 milionu korun. Tržby společnosti vzrostly o 12 procent na 2,25 miliardy korun. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu firmy. Firma je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba, ropovodu IKL a zároveň jediným přepravcem ropy do Česka.

V roce 2022 přiteklo do rafinérií v Česku 7,4 milionu tun ropy, meziročně asi o sedm procent více. Kolem 56 procent loňských dodávek bylo z Ruska. Další část dodávek ropy do Česka zajišťuje ropovod IKL z Německa, který navazuje na ropovod TAL.

Společnost v minulém týdnu oznámila podpis smlouvy o rozšíření kapacit ropovodu TAL, kterým teče ropa do Česka z Itálie. Projekt za přibližně 1,6 miliardy korun podle firmy zvýší od začátku roku 2025 kapacity ropovodu pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země tak bude možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. Náklady na rozšíření ropovodu zaplatí Mero. Rozšíření ropovodu podle společnosti ukončí závislost na ruské ropě.

Ropovod TAL začíná v italském Terstu, kam je ropa dovážena z řady zemí a kontinentů. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí okolo Kaspického a Černého moře, USA a Afriky. Mero od roku 2012 vlastní pětiprocentní podíl na ropovodu TAL.

Rok s novým šéfem

Fungování Mera loni zasáhlo několik dalších událostí. Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Mero ČR se loni v červnu stal někdejší dlouholetý šéf firmy Jaroslav Pantůček. Nahradil Jaroslava Kociána, který náhle zemřel loni v únoru.

Během roku se firma také musela potýkat s nestabilní energetickou situací vyvolanou válkou na Ukrajině. Několikrát tak musela řešit výpadky v dodávkách ropy ropovodem Družba, zásoby v Česku to však neohrozilo.

Jediným vlastníkem Mera je prostřednictvím ministerstva financí stát. Firma je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy u Nelahozevsi, kde společnost vybudovala 17 ropných nádrží se skladovací kapacitou téměř 1,7 milionu metrů krychlových.

