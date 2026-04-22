Lukáš Kovanda: Nafta zlevnila o 8 korun. Polovinu „zařídily“ vládní stropy

Lukáš Kovanda
Stropování nyní snižuje cenu nafty v ČR zhruba o 4 koruny na litr, indikují data z roku 2022, kdy vládní stropování neprobíhalo. Nafta za poslední dva týdny zlevnila o 8 korun na litr, z toho až polovinu poklesu mají na svědomí stropy, zbytek redukce spotřební daně a pokles burzovní ceny.

Nafta v Česku zlevnila za uplynulých 14 dní o přibližně osm korun na litr. Z toho až polovinu tohoto zlevnění má na svědomí vládní stropování cen pohonných hmot, vyjdeme-li z dat roku 2022, kdy se sice snižovala spotřební daň z nafty, ale bez stropování.

Srovnání s rokem 2022

Ale popořadě. Dne 7. dubna 2026, poslední den před zahájením stropování, se nafta dle dat CCS prodávala průměrně celorepublikově za 48,52 Kč/l. Včera pro ni platil vládní strop 40,86 Kč/l, takže lze odhadovat, že se v průměru prodávala za cenu kolem 40,50 Kč/l (například čerpací stanice Tank ONO ji včera celorepublikově prodávaly za 39,50 Kč/l). To je tedy věru zlevnění o přibližně 8 Kč/l za dva týdny (viz 1. graf níže).

O kolik by nafta zlevnila, pokud by vláda její cenu nestropovala? Abychom to mohli odhadnout, je třeba se vydat do listopadu 2022. Tehdy totiž na burze v Rotterdamu cena velkoobchodní nafty v přepočtu do korun zlevnila v podobném rozsahu jako v uplynulých dvou týdnech.

Konkrétně ve dnech 3. až 17. listopadu 2022 zlevnila velkoobchodní nafta v Rotterdamu v přepočtu do korun o zhruba 22 procent, plyne z dat agentury Bloomberg. To je srovnatelný údaj s rozsahem zlevnění zhruba 26 procent, které velkoobchodní nafta vykazuje v Rotterdamu v přepočtu do české měny za dny 7. až 21. dubna 2026 (viz 2. graf níže).

Přitom ve dnech 3. až 17. listopadu 2022 zlevnila nafta u českých čerpacích stanic dle dat CCS ze 46,94 Kč/l na 44,49 Kč/l, tedy o 2,45 Kč/l. Pokud by se tedy toto tempo zlevňování u českých čerpacích stanic v uplynulých dvou týdnech opakovalo, nafta by v průměru zlevnila nikoli o zhruba osm korun na litr, ale o 2,50 až tři koruny na litr.

Roli hraje i daň

Je ovšem třeba zohlednit efekt nynějšího snížení spotřební daně z nafty o 1,94 Kč/l (bez DPH). Snížení platilo v uplynulých dvou týdnech a na snížení konečné ceny nafty se samozřejmě také podílí. Z jak velké části?

Když Fialova vláda snižovala spotřební daň z nafty o 1,50 Kč/l (bez DPH) k 1. červnu 2022, snížila se cena nafty do 3. června toho roku o zhruba 1,15 Kč/l, ukazují data CCS. Takže pokud čerpadláři promítli letos snížení spotřební daně do konečných cen ve stejném rozsahu jako před čtyřmi lety, toto snížení se na celkovém zlevnění nafty podílí z necelé půldruhé koruny na litr.

Bez stropů by byla nafta dražší

Pokud by tedy čerpadláři letos v dubnu promítali snížení spotřební daně a zlevnění na burze v Rotterdamu do cen nafty plně srovnatelným tempem a v plně srovnatelném rozsahu jako v červnu, resp. listopadu roku 2022, zlevnila by v uplynulých dvou týdnech nafta u čerpacích stanic v rozsahu od 4 do 4,50 Kč/l.

Takže lze uzavřít, že stropování cen, které v roce 2022 neprobíhalo, se na zlevnění nafty podílí až do výše čtyř korun na litr, tedy až ve výši celé jedné poloviny zlevnění nafty u českých čerpacích stanic v ČR za uplynulé dva týdny. Bez něj by tedy nafta byla ke včerejšímu dni v průměru o 3,50 až 4 Kč/l dražší, než ve skutečnosti byla.

Maržová inflace čerpadlářů

Když ještě stropování cen pohonných hmot v platnosti nebylo a také ještě nedošlo na snížení spotřební daně z nafty, letos v březnu vzrostla za daný měsíc v Česku cena nafty nejvíce ze všech zemí EU, o zhruba 28 procent, plyne z dat Eurostatu (viz 3. graf níže).

Čeští čerpadláři totiž v březnu v rámci takzvané tiché oligopolní koluze využili příběhu války v Íránu, aby zejména u dálnic šponovali marže paliv více, než je obvyklé. A více než čerpadláři v jiných zemích EU. Tento fenomén se označuje jako maržová inflace. V roce 2022 se projevoval například u tuzemských obchodních řetězců.

Tichou koluzi čerpacích stanic v ČR ukončilo právě stropování cen pohonných hmot, zahájené před dvěma týdny. Od té doby musí čerpací stanice promítat vývoj tržních cen burzovních a velkoobchodních do svých koncových cen věrněji a rychleji, takže se prostor pro mimořádné, koluzivní navyšování marží podstatně zúžil, což tedy naftu motoristům i celé ekonomice zlevňuje o právě až ony výše zmíněné čtyři koruny na litr.

Nové byty v Praze dál zdražují. Přesto rychle mizí, hlavně ty malé

Bytová výstavba
ČTK
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Pražský trh s novými byty nepolevuje. Stabilní poptávka, slabá nabídka a rostoucí náklady na výstavbu posouvají ceny na nová historická maxima.

Pražský rezidenční trh zůstává pod silným tlakem poptávky. Vyplývá to z aktuální analýzy developerských společností Central Group, Skanska Residential a Trigema, podle níž se v prvním čtvrtletí letošního roku prodalo přibližně 1 800 nových bytů. Nabídka ale dál nestačí a ceny pokračují v růstu.

Průměrná nabídková cena nových bytů dosáhla 182 311 korun za metr čtvereční a meziročně vzrostla o 8,6 procenta. Prodejní ceny rostly ještě rychleji a vyšplhaly se na 177 647 korun za metr čtvereční, což znamená meziroční nárůst o 11,2 procenta. V obou případech jde o historická maxima.

Navzdory meziročnímu poklesu prodejů zhruba o 30 procent zůstává trh silný. Loňská srovnávací základna totiž patřila k nejvyšším v historii sledování. „Pražský trh s novými byty byl v prvním čtvrtletí roku 2026 i nadále silný. Za poslední dva roky sledujeme stabilní prodejní tempo s průměrem kolem 1 800 prodaných bytů za čtvrtletí, což představuje nárůst téměř o čtvrtinu oproti desetiletému průměru,“ říká Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential.

Malé byty dominují trhu

Struktura prodejů se dál posouvá směrem k menším dispozicím. Byty 2+kk tvoří zhruba 45 procent prodejů, 1+kk přibližně 31 procent. Dohromady tak představují více než tři čtvrtiny všech prodaných jednotek. Naopak větší byty z trhu postupně mizí. Důvodem je především jejich horší dostupnost. Vyšší absolutní ceny znamenají složitější financování, což část kupujících vytlačuje právě do menších bytů.

Největší část prodejů se soustředí do hlavních rozvojových částí metropole. Téměř třetina všech prodaných bytů připadá na Prahu 9. Spolu s Prahou 5 tvoří tyto dvě městské části přibližně polovinu trhu. Výrazný podíl si drží také Praha 4 a 10.

Náklady dusí novou výstavbu

Růst cen bytů je stále více ovlivněn náklady na výstavbu. Stavební dodávky za poslední dva roky výrazně zdražily, což komplikuje ekonomiku nových projektů. „Ceny nových bytů v Praze už v průměru přesáhly 182 tisíc korun za metr čtvereční. Dlouhodobě je tlačí nahoru hlavně nedostatečná nabídka a pomalé povolování. Teď je navíc zásadně drtí i ceny stavebních dodávek, které jen za poslední dva roky zdražily o 27 procent. Zahajování nových staveb tak nyní v mnoha případech ztrácí ekonomickou racionalitu,“ říká Dušan Kunovský, zakladatel a generální ředitel Central Group.

Podle něj hrozí, že pokud se situace rychle nezlepší, dojde k odkládání projektů a dalšímu zhoršení dostupnosti bydlení.

Nabídka zůstává slabá

Nabídka nových bytů se v Praze už několik let prakticky nemění a pohybuje se mezi pěti až pěti a půl tisíci jednotkami. V prvním čtvrtletí dosáhla zhruba 5 450 bytů, stále však nedosahuje úrovní před pandemií. Navíc je výrazně koncentrovaná. Téměř dvě třetiny bytů se nacházejí pouze v Praze 9, 10 a 5.

„Nabídka bytů v prvním čtvrtletí mírně vzrostla na 5 450 jednotek, meziročně ale roste jen pomalu a nedosahuje úrovně před pandemií. Trh zůstává strukturálně nevyvážený. Dvě třetiny tvoří malé byty 1+kk a 2+kk, jejichž velikost se kvůli cenám dál zmenšuje,“ říká Marcel Soural, zakladatel a předseda představenstva Trigema.

Podle něj tyto byty často končí na nájemním trhu, kde nabídka nestačí poptávce. Nájemné tak meziročně roste přibližně o sedm procent.

Kombinace silné poptávky, nedostatečné nabídky a rostoucích nákladů vytváří podle developerů dlouhodobý tlak na růst cen. Bez výrazného zrychlení výstavby se situace v dohledné době pravděpodobně nezmění.

Klíčová čísla (Q1 2026)

  • Prodané byty: 1 800
  • Meziroční změna prodejů: −30 % (vysoká srovnávací základna)
  • Průměrná nabídková cena: 182 311 Kč/m² (+8,6 %)
  • Průměrná prodejní cena: 177 647 Kč/m² (+11,2 %)
  • Nabídka bytů: cca 5 450 jednotek
  • Podíl 2+kk: ~45 %
  • Podíl 1+kk: ~31 %
  • Hlavní lokality: Praha 9, 5, 4 a 10
  • Růst nájmů: cca +7 % meziročně
  • Růst cen stavebních dodávek: +27 % za poslední 2 roky

Akcie Magnum Ice Cream jsou pod extrémním tlakem. Může za to i Ozempic

Akcie Magnum Ice Cream Company jsou pod tlakem
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Zmrzliny a nanuky patří k nejpopulárnějším sladkostem planety. Právě na to vsadili šéfové Magnum Ice Cream Company, která se vyčlenila z koncertu Unilever v polovině loňského roku. A v prosinci firma vstoupila na amsterdamskou burzu. Jenomže nyní to nevypadá na příběh s dobrým koncem a akcie jsou pod enormním tlakem spekulantů na pokles.

Značky jako Ben & Jerry’s, Cornetto či Magnum zná každý. Od loňska desítky těchto značek spadají pod křídla společnosti Magnum Ice Cream Company, která vznikla odštěpením zmrzlinářské divize Unileveru. Důvodem tehdy bylo, že zmrzlinářský byznys má jiná ekonomická pravidla než další části Unileveru a přidali se i hádky mezi zakladateli Ben & Jerry’s s vedením Unileveru.

Po pěti měsících pak firma vstoupila na burzu v Amsterdamu, a již IPO připravilo majitelům nemilou zprávu. Valuace firmy dosáhla hodnoty 7,8 miliardy eur, přičemž před samotným burzovním startem se očekávalo nacenění deset až patnáct miliard eur.

Akcie pod tlakem

A problémy firmy tím nekončí. Výsledky za rok 2025 byly spíše průměrné, tržby nominálně mírně klesly, výrazně klesl i zisk, což ale bylo spojeno s náklady na odštěpení divize z Unileveru. I kvůli dalším problémům se ale nyní akcie dostává pod enormní tlak ze strany investorů na krátko. „V současnosti patří Magnum Ice Cream Company mezi nejvíce shortované akcie z evropského indexu Stoxx 600,“ uvádí Bloomberg. Spekulace na pokles jen za měsíc dosáhly dvojnásobné úrovně.

Na pokles přitom vsází řada vlivných investičních společností jako Walleye Capital nebo Marshall Wace. To se pak negativně podepisuje na skutečné ceně akcie, jež jen za letošní rok odepsala téměř 14 procent, od prvního dne obchodování pak téměř deset procent, ačkoli v současnosti stále překonává cenu akcie při IPO, kdy činila 12,80 eura.

Počasí, kakao i energie

Zmrzlinářský průmysl je extrémně závislý na vnějších vlivech. Zásadní roli hraje počasí, přičemž analytici připomínají, že zhruba v květnu přijde klíčový okamžik pro celé odvětví. Bude-li počasí příznivé, zachrání to rok, pokud bude zima, přijdou problémy.

Jenomže to zdaleka není jediná okolnost. Významnou roli pro Magnum Ice Cream sehrává také cena kakaa, která v posledních letech výrazně narostla a tlačí marži společnosti dolů. Nyní se přidávají ceny energií, které také rostou a také se negativně podepisují na marži.

Lidé zmrzliny milují. Zatím

výsledovky společnosti vyplývá, že se jí daří navyšovat objem prodaného zboží. Lidé tedy vloni koupili (a snědli) více zmrzliny než o rok dříve. Jenomže analytici očekávají, že se spotřebitelé a jejich chování výrazně mění. A výrazně do toho promluví také obliba léků na hubnutí typu Ozempic.

„Klesající poptávka v důsledku rostoucího využívání GLP-1 je hlavním důvodem k obavám,“ uvedl pro Bloomberg Daniel Biolsi, analytik společnosti Hedgeye Risk Management, jež má Magnum na svém seznamu sledovaných společností.

Souboj analytiků

Varování pro investory vydal také Jeff Stent z BNP Paribas, který je sice vůči Magnum Ice Company dlouhodobě skeptický, ale tentokrát svá doporučení ještě zesílil. Podle něj firma čelí třem zásadním problémům, tedy klesající marži, drahé ceně kakaa, a navíc zvláštním rizikům spojeným s politickými názory zakladatelů Ben & Jerry’s, navíc se ve výkonu společnosti začnou projevovat problémy na Blízkém východě. Stent proto aktuálně uvádí cílovou cenu akcie na úrovni 11,50 eura, což je pod cenou IPO i aktuální cenou akcie.

Naopak optimističtější pohled nabízí Warren Ackerman z Barclays, podle něhož si prémiový segment zachová ziskovost i v nových podmínkách. A cílovou cenu akcie stanovil na úrovni 15,12 eura, přičemž ji dokonce v posledních dnech zvýšil z úrovně 13,70 eura.

Důležitým dnem pro další vývoj bude 30. dubna, kdy firma zveřejní výsledky za první kvartál letošního roku.

