Lukáš Kovanda: Mzdy ve čtvrtletí reálně klesly. Ale za celý rok to nebude tak horké

Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla v letošním prvním čtvrtletí dle našeho předpokladu meziročně o 8,6 procenta, na 41 265 korun. Vzhledem k inflaci, která v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla 16,4 procenta v meziročním vyjádření, však mzdy reálně klesly, a to o stále poměrně výrazných 6,7 procenta.

Pokles je ovšem o něco slabší než loňský celoroční reálný pokles mezd, jenž činil 7,5 procenta. Letos oproti loňsku dochází ke zrychlení nominálního růstu mezd, o němž svědčí výsledky kolektivního vyjednávání v jednotlivých podnicích. Některé z nich přistupují dokonce na vyšší než desetiprocentní navýšení nominálních výdělků.

Léto snad už s jednocifernou inflací

Přitom platí, že inflace bude během letošního roku dále klesat, přičemž v létě by se měla dostat do jednociferného pásma. Postupně tak bude ukusovat stále menší a menší část z nominálního mzdového růstu.

Podniky si zvyšování mezd mohou – a musí – dovolit, neboť loni citelně vzrostl podíl zisků firem a podniků na celkovém výkonu ekonomiky, a to z důvodu fenoménu takzvané ziskové inflace.

Na stále přehřátém trhu práce, vykazujícím dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti v EU a nyní opět převis volných pracovních míst na počtem uchazečů o práci, je pro řadu firem a podniků i výraznější nominální přidávaní na mzdách vlastně nutnost, nechtějí-li o zaměstnance v čase výrazné inflace přijít.

Za celý letošní rok tak růst mezd nakonec bude takřka držet krok s inflací. V Trinity Bank předpokládáme, že za celý rok výdělky reálně propadnou pouze o 1,5 procenta.

