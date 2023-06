Česko vévodí EU, má opět nejnižší nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu podle sezonně přepočtených údajů zůstala na šesti procentech, kde byla i v únoru a březnu. Ve své zprávě to oznámil unijní statistický úřad Eurostat. Nejnižší nezaměstnanost byla v Česku a v Polsku, kde shodně činila 2,7 procenta. V ČR tak stoupla z březnové hodnoty 2,6 procenta.

Reklama

Eurostat odhaduje, že v EU bylo v dubnu bez práce 13,03 milionu lidí, z toho 11,09 milionu v eurozóně. Proti březnu se počet nezaměstnaných v EU snížil o 18 tisíc a v eurozóně o 33 tisíc. Proti loňskému dubnu lidí bez práce ubylo v EU o 212 tisíc a v eurozóně o 203 tisíc.

Odbory se šikují, zřídily celostátní stávkový výbor. Protesty chystají před prázdninami Politika Odboráři z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) zřídili celostátní stávkový výbor. Jsou připraveni k případnému celorepublikovému protestu proti vládnímu úspornému balíčku. Od 26. do 30. června pak jednotlivé svazy a organizace mohou pořádat své protestní akce. Dohodl se na tom sněm ČMKOS. ČTK Přečíst článek

Nezaměstnanost mezi mladými do 25 let věku v EU činila 13,8 procenta a v eurozóně 13,9 procenta. V březnu to bylo v EU i eurozóně 14 procent. Práci v EU nemělo celkem 2,76 milionu mladých, z toho v zemích platících eurem 2,26 milionu.

Žen bez práce je více než mužů

Míra nezaměstnanosti mezi ženami v dubnu činila 6,3 procenta, stejně jako v březnu. Mezi muži se pak zvýšila na 5,8 procenta z 5,7 procenta v březnu.

Firmy už jsou z nejhoršího venku. Vítáme jejich křehký optimismus, říká bankéř Prokop Money Po letech spojených s uzavíráním provozů a energetickou krizí začínají mít české firmy už zase chuť opatrně investovat a rozšiřovat podnikání. Nálada českých firem a podnikatelů se vrací podle Indexu očekávání firem, který dnes zveřejnila ČSOB, do období před příchodem pandemie covid-19. „České firmy jsou neuvěřitelně vitální a schopné ustát ekonomické nástrahy a výzvy, a to nás vede k mírnému a velmi křehkému optimismu do budoucna,“ zdůraznil v rozhovoru Pavel Prokop, výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB. Věra Tůmová Přečíst článek

Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.

Rozdíl v datech oproti Úřadu práce

V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v dubnu dál klesla, tentokrát o desetinu procentního bodu na 3,6 procenta.

Nezaměstnanost poklesla, Česko je premiantem EU. Ale na Karvinsku je na jedno volné místo 11 uchazečů Money Nezaměstnanost v Česku v dubnu dál klesla, tentokrát o desetinu procentního bodu na 3,6 procenta. Na konci dubna bylo bez práce 261 700 lidí, o 11 800 méně než v předchozím měsíci. Počet volných pracovních míst se téměř nezměnil, zaměstnavatelé jich v dubnu, stejně jako v březnu, nabízeli zhruba 284 500. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v dubnu byla nezaměstnanost v Česku 3,3 procenta. ČTK Přečíst článek

ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání. Loni v dubnu byla nezaměstnanost v Česku 3,3 procenta.

V eurozóně dubnová nezaměstnanost klesla o desetinu procentního bodu na 6,5 procenta. Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti v zemích platících eurem 6,7 procenta, v celé EU pak 6,1 procenta.

AKTUALIZOVÁNO: Česká pošta propustila tisícovku lidí. A víc jich nebude, slibuje Zprávy z firem Česká pošta ve své pobočkové síti zrušila v souvislosti s rušením poboček 924 míst, z toho dostalo výpověď asi 600 zaměstnanců. Víc jich už nebude. Dalších asi 300 zaměstnanců si našlo práci na jiných pobočkách. Pošta také ruší více než 500 pracovních pozic v logistice, z počtu mohlo dostat výpověď odhadem kolem 300 až 350 lidí, uvedl mluvčí podniku Matyáš Vitík. ČTK Přečíst článek