Experiment v Británii. Lidé budou mít zaručený příjem 1600 liber měsíčně, ať se děje, co se děje

V Anglii bude v rámci pilotního programu poprvé vyzkoušen nepodmíněný základní příjem ve výši 1600 liber (43 923 korun) měsíčně. Test bude trvat dva roky a jeho účastníci budou sledováni, aby se zjistilo, jaký vliv má na jejich duševní a fyzické zdraví, napsal list The Guardian.

Třiceti lidem bude každý měsíc po dobu dvou let vyplácena jednorázová částka. Pro pilotní projekt byla vybrána dvě místa v Anglii: Jarrow v severovýchodní Anglii a East Finchley v severním Londýně. V rámci experimentu bude sledována i kontrolní skupina, které nebude základní příjem vyplácen, aby bylo možné sledovat její zkušenosti ve stejném období. Účastníci budou náhodně vybráni ze skupiny dobrovolníků, přičemž 20 procent míst bude přiděleno osobám se zdravotním postižením.

Průměrná mzda v Británii v roce 2021 podle údajů OECD činila 3596 liber měsíčně. "Je to (1600 liber) značná částka. Univerzální základní příjem obvykle pokrývá základní potřeby lidí, ale my chceme zjistit, jaký vliv má tento nepodmíněný paušál na duševní a fyzické zdraví lidí, ať už se rozhodnou pracovat, nebo ne," uvedl ředitel výzkumu v institutu Autonomy Will Stronge, který plán podpořil.

Základní příjem bude jednou nutností

"Naše společnost bude v nadcházejících letech potřebovat určitou formu základního příjmu, vzhledem ke změnám klimatu, technologickému rozvratu a průmyslovému přechodu, které nás čekají. Proto je nyní tak důležité budovat důkazní základnu a zapojit veřejnost, aby byla půda pro zavedení na národní úrovni dobře připravena," dodal.

Zastánci tvrdí, že nepodmíněný základní příjem může zajistit určitou úroveň ekonomického zabezpečení pro každého. Považují jej za potenciální řešení nejistoty na trhu práce, zatímco podle kritiků je nákladný a podpora by měla být cílená.

V loňském roce Andy Burnham, starosta Velkého Manchesteru, řekl, že základní příjem je myšlenka, "jejíž čas nadešel", když hovořil o krizi životních nákladů. "Všeobecný základní příjem každému poskytne pevný základ, aby měl zajištěný život a přestal se o všechno starat," uvedl.

Testy probíhají i ve Walesu

Podobné pilotní projekty se již uskutečňují v jiných zemích. Ve Walesu provozuje decentralizovaná vláda program, v jehož rámci vyplácí mladým lidem opouštějícím ústavní péči po dobu dvou let 1600 liber měsíčně. Uvádí, že po skončení zkušebního provozu podá zprávu o jeho výsledcích.

V roce 2020 více než 170 poslanců a úředníků vyzvalo vládu, aby zavedla nepodmíněný základní příjem, který by "každému poskytl finanční podporu, kterou potřebuje k zajištění sebe a svých rodin" v době pandemie koronaviru.

"V jedné z nejbohatších zemí světa by se nikdo neměl potýkat s chudobou, neměl by si vybírat mezi vytápěním a jídlem. Nepodmíněný základní příjem má potenciál zjednodušit systém sociálního zabezpečení a řešit chudobu v Británii," uvedla Cleo Goodmanová, spoluzakladatelka iniciativy Basic Income Conversation.