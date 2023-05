Lukáš Kovanda: Fialova vláda se zadlužuje 25krát rychleji než vlády 90. let

Současná vláda Petra Fialy vytvořila za čtyři měsíce „sekeru“ ve státním rozpočtu za 200 miliard korun. Sečteno, podtrženo, tu samou „sekeru“ – v očištění o inflaci – vytvořily obě Klausovy vlády, Tošovského vláda a vláda Zemanova v letech 1993 až 2001.

Reklama

Bez očištění o inflaci – tedy nominálně – letos vznikl za čtyři měsíce schodek odpovídající souhrnnému deficitu státního rozpočtu období let 1993 až 2002.

Vrátíme-li se k reálnému vyjádření, na co tedy bylo v 90. letech a na přelomu milénia, tedy v letech 1993 až 2001, potřeba více než osmi let, to nyní vláda „stíhá“ za čtyři měsíce. Nynější vláda se tedy letos zadlužuje, resp. prohlubuje schodek svého rozpočtu, reálně zhruba 25krát rychleji než kabinety úřadující v 90. letech.

V 90. letech přitom česká ekonomika reálně rostla citelně rychleji než dnes, takže na tehdejší nárůst veřejného zadlužení si celkem pohodlně vydělala a Česko tudíž drželo jeho podíl na HDP na bezproblémové úrovni. Ne tak dnes.

Lukáš Kovanda: Fialova vláda už tuší, že rozpočtový slib spíš nesplní Názory Vláda nakonec bude rozpočet muset novelizovat, do schodku 295 miliard korun se podle všeho nevejde, ukazuje historie. Nelze vyloučit, že deficit bude nakonec až v pásmu od 350 do 400 miliard korun. Komentuje čísla k plnění rozpočtu za období leden až duben, které v úterý vydalo ministerstvo financí, ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek