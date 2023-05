Dalibor Martínek: Valorizace penzí? Peníze na bezstarostné stáří docházejí. Respektive, už nejsou

Žádné vládě se nechce do úpravy valorizačního vzorce penzí. Což je v jednoduchosti řečeno každoroční navýšení penzí na základě vzorečku, kde hlavní roli hraje výše inflace (v současnosti je 15 procent), a poloviny růstu reálné mzdy. Za loňský rok byl růst reálných mezd 6,5 procenta.

Reklama

Měnit tento zažitý valorizační model je krok nepopulární. Ba co víc, politicky nevhodný až vazosrázný. Proto se do něj žádným politikům nechce. Ani současným, ani minulým. Své o tom ví stratég populistického křídla politiky Andrej Babiš, který na výživových přídavcích pro starší část společnosti založil svou politickou existenci.

Nicméně. Čas, kdy bude potřeba zredukovat systém přidávání penzistům, se blíží mnohem rychleji, než by si možná generace zasloužilých pracovníků přála. Velí k tomu ekonomická realita a schopnost státu rozumně nakládat s příjmy a výdaji.

Jsme státem důchodců

Za první čtvrtletí letošního roku je schodek penzijního systému téměř 30 miliard korun. Za celý letošní rok budeme mířit ke schodku kolem 100 miliard korun. Už nyní tvoří výdaje státu na penze zhruba třetinu všech výdajů, přes 600 miliard korun ročně. Tyto výdaje jsou součástí brutálního schodku veřejných financí, který za první čtyři měsíce letošního roku činí 200 miliard korun. Babiš by záviděl, jak „pravicová“ vláda umí utrácet nevydělané erární peníze. A tyto výdaje budou nadále růst.

Další proměnnou je počet důchodců v Česku. Těch je nyní přes 2,8 milionu. Víc než čtvrtina populace. Jsme státem důchodců. K tomu poznámka. Je neuvěřitelné, jak velké množství Čechů se v průběhu produktivního věku, kdy může každý uplatňovat všechny své schopnosti a znalosti, nabyté studiem v našem vyspělém školském systému, těší, až bude staré a bude pobírat státní penzi. Jako by produktivní věk byl jen jakousi nechtěnou mezi etapou mezi bezstarostným mládím a bezstarostným stářím.

Jenže. Peníze na bezstarostné stáří docházejí. Respektive, už nejsou. Jede se na dluh. Což logicky důchodcům nemusí vadit, oni dluhy platit nebudou. A vlastně to nevadí ani mládeži. Co pro mladého člověka znamená nějaký dluh státu nebo výše důchodu, do kterého se dostane za dlouhých čtyřicet let? To jsou jen drobné proměnné na začátku života.

Český důchodový systém jede na rekordní dluh Money Systém důchodového pojištění skončil v prvním čtvrtletí se schodkem 25,7 miliardy korun. Je to zatím nejhorší výsledek za první čtvrtletí. Za celý loňský rok příjmy převýšily výdaje na penze o 21,5 miliardy korun. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva financí o hospodaření systému důchodového pojištění. Důchody se zvedly naposledy v lednu. Znovu se kvůli inflaci navýší od června. Celkem se pak pro letošek v důchodovém pojištění počítá s propadem zhruba 80 miliard korun. ČTK Přečíst článek

Takže koho vlastně má narůstající schodek penzijního účtu v kombinaci s očekávaným přibýváním důchodců zajímat? Má to být střední generace, pracující, na kterou vláda chystá jakýsi balíček utahování opasku a vyšších odvodů? Nebo by to měli být politici, kteří by měli moudře kormidlovat bárku naší společnosti? Těm je reforma penzí logicky také ukradená, jejich volební období je časově omezené, a pokud už jsou u koryta, nač by se zajímali, kdo u něj bude po nich. Navíc důchodci mají volební právo, sáhnout jim na peníze znamená nedostat se příště do sněmovny.

Plujeme v ústrety skalisku, na kterém si naše společnost zláme kosti. Ale evidentně je to všem jedno. Budeme si dál veřejně hrát na debatu o reformě penzí, většina politických stran bude akcentovat „zaslouženou“ nebo „férovou“ penzi. Že si na ni nejsme schopni vydělat? Že jsme se stali společností předdůchodců a následně šťastných důchodců? Za sto let to možná někdo zaplatí, nebo taky ne. To už tu nebudeme. C´est la vie.

Jurečkův nový plán: Předčasné penze se komplikují, sociální pojištění se musí platit 40 let Politika Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představuje podobu částečné důchodové reformy. První informace naznačují, že například odchod do předčasné penze se výrazně zkomplikuje. Sociální pojištění bude nutné odvádět 40 let namísto dosavadních 35 let. sta Přečíst článek