Česko bez plynu tvrdě narazí. Bank of America vyhlíží katastrofu

Českou republiku případný výpadek nebo trvalejší citelné snížení dodávek ruského plynu do EU zasáhne ze zemí regionu střední a východní Evropy vůbec nejtíživěji, varuje přední americká banka Bank of America. Klíčové závěry její příslušné analýzy zveřejnila agentura Bloomberg.

Analytici druhé největší americké banky prognózují, že Česko v příštím roce poroste pouze tempem 1,5 procenta. To je citelně méně, než kolik v konsensu předpokládají mezinárodní analytici v pravidelném šetření České národní banky. Ti pro příští rok vyhlíží růst 2,3 procenta. Bank of America zjevně přepokládá, že na českou ekonomiku letos a v příštím roce dolehne probíhající evropská plynová krize závažněji, než se dosud obecně mínilo.

Stejně jako Česko i Maďarsko má podle Bank of America v příštím roce vykázat růst jen 1,5 procenta. Polská ekonomika ale přidá 2,7 procenta, a rumunská dokonce rovná tří procenta, předpovídá americká banka.

Podle ní je Česko z celého regionu střední a východní Evropy vůbec nejhůře připraveno na možný závažnější výpadek v dodávkách ruského plynu. To proto, že je na ruském plynu vysoce závislé. A také proto, že alternativní dodávky plynu lze zajistit přes území států, které samy mohou čelit závažným výpadkům, jako je v prvé řadě Německo.

Bank of America nepředpokládá, že by Česká národní banka zvýšila svoji základní úrokovou sazbu nad stávající úroveň sedmi procent. Důvodem zjevně budou právě i dopady evropské plynové krize.

Maďarsko, Polsko i Rumunsko jsou podle Bank of America v lepší pozici než Česko. Maďarsko je sice také vysoce závislé na ruském plynu, avšak s Kremlem už přímo jedná o zajištění alternativních dodávek přes Srbsko. I proto bude maďarská centrální banka moci ještě navýšit svoji základní úrokovou sazbu, a to ze stávající hodnoty 10,75 procenta na 11,75 procenta, míní Bank of America.

Polská ekonomika není podle analytiků americké banky na plynu nijak obzvláště závislá. Navíc už léta se snaží snižovat svoji závislost na ruském plynu. Také polská centrální banka ještě zvýší svoji klíčovou úrokovou sazbu, a to na svém nejbližším měnověpolitickém zasedání – z 6,5 na rovných sedm procent.

Rumunsko podle Bank of America pokryje většinu potřeb plynu ze své vlastní produkce. Tamní centrální banka podle americké banky zvýší základní úrokovou sazbu ze 4,75 procenta nakonec na rovných devět procent.

