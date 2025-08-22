Rekordní rok pro Linet. Výrobce lůžek utržil devět miliard, rostl i provozní zisk
V aktuálním obchodním roce bude mít na společnost dopad celní politika USA.
Tržby výrobce lůžek Linet Group v obchodním roce 2024/2025 byly rekordní, činily téměř devět miliard korun, meziročně jsou vyšší zhruba o 150 milionů korun. Ve srovnání s předchozím obchodním rokem vzrostl také provozní zisk, a to z 1,4 na 1,5 miliardy korun. Loni Linet vyrobil asi 80 000 lůžek, odpověděl na dotaz ČTK finanční ředitel Linet Group Milan Švec.
Společnost rostla na řadě trhů a pokračovala také v investicích. „Primární růst byl v USA,“ uvedl Švec a zdůraznil, se jde o období od prvního dubna 2024 do konce letošního března.
V aktuálním obchodním roce bude mít na společnost dopad celní politika USA. „Cla na dovoz z EU znamenají pro Linet Group ztráty v řádu milionů eur ročně,“ doplnil ředitel Linetu Tomáš Kolář.
Zdrojem příjmů Linetu není jen výroba, ale růst pokračoval také v oblasti pronájmu a servisu zdravotnických lůžek a technologií. V oboru smart technologií se společnost zaměřuje především na digitalizaci nemocniční péče. „Tento segment se snažíme stále více posilovat, např. převzetím francouzské společnosti Domalys, která se specializuje na chytré technologie pro prevenci pádů,“ uvedl Švec.
Linet Group sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává přibližně 2000 lidí. Působí ve zhruba 120 zemích. Před 30 lety jej založil Zbyněk Frolík v Želevčicích u Slaného, kde je jeden ze závodů, další funguje přímo ve Slaném. Dosud je Frolík největším akcionářem.
Linet zasáhla americká cla. Ceny lůžek porostou, přiznává šéf firmy
Společnost Linet, která je jedním z největších světových hráčů ve výrobě nemocničních lůžek, považuje v posledních letech za největší příležitost americký trh. Po opětovném nástupu prezidenta Donalda Trumpa ale není vůbec jasné, jak se strategií předního českého exportéra zamává jeho celní politika. „Vzhledem k neustále ohlašovaným změnám už nemá smysl si připravovat stošestnáctý scénář, jak na vývoj v USA reagovat,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz výkonný šéf Linetu Tomáš Kolář.
