Lukáš Kovanda: Evropa se ekonomicky likviduje. A planetě to nijak neprospěje

Hned na úvod řekněme to nejpodstatnější. Ani úplné vymýcení aut se spalovacími motory v EU nemá samo o sobě šanci zpomalit, natož zvrátit proces klimatických změn.

Reklama

Pokud bude veškerá automobilová doprava v EU (osobní, nákladní, kamionová a další) plně elektrifikována, klesnou celosvětové emise oxidu uhličitého oproti nynějšímu stavu o přibližně dvě procenta. To je z hlediska celoplanetárního tak nepatrné snížení, že jej příroda sotva zaznamená. Navíc, stačí, když Čína bude svým současným tempem stavět dále uhelné elektrárny a ta dvě procenta rychle zase nabere zpět.

Zákazem prodeje aut se spalovacími motory do roku 2035 si EU prakticky „pro nic, za nic“ ničí jedno z posledních průmyslových odvětví, v němž celosvětově udává tón. To je samozřejmě špatná zpráva jak pro evropské spotřebitele, tak výrobce. EU říká, že chce jít vzorem ostatním globálním ekonomickým celkům, tedy Spojeným státům, Číně, Indii, Rusku a dalším. A věří, že ji budou následovat.

Ano, pak by ničení tradičního autoprůmyslu mohlo mít smysl, protože by si jej ničili všichni naráz. Pro spotřebitele sice stále nic moc zpráva, ale aspoň by se mohl utěšovat, že jde o celoplanetární snažení, které tedy snad jeho prapravnukům zajistí třeba o několika desetinek Celsiova stupně nižší průměrnou teplotu.

Dalibor Martínek: Rusko nás ekonomicky zlikviduje, ale v Evropě dál nesmyslně řešíme klima Názory Začala odstávka plynovodu Nord Stream 1, který vede ruský plyn do Německa. A ten zase z Německa proudí do Česka. Zásobníky se teď na zimu plnit nebudou. Dalibor Martínek Přečíst článek

Jenže opravdu můžeme věřit režimům typu toho čínského nebo ruského, že budou postupovat tak radikálně jako EU? Vždyť je celkem známým faktem, že tyto autokratické režimy využívají slibů v environmentální oblasti – jako je dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050, resp. 2060 – v rámci svého PR pro mezinárodní publikum. Nic je to nestojí, a přitom navenek působí milionově. Je to jakási maska, kterou si nasazují, aby působily přívětivěji, konstruktivně a kooperativně. Ve skutečnosti nikdy nebudou ochotny dělat to, co činí EU: střílet sama sebe do nohy. Dokud to pro ně nebude ekonomicky opravdu výhodné, spalovací motory neopustí. Bez ohledu na to, co nyní slibují.

Reklama

A tak by měla postupovat i EU. Nechat lidi být. Dát volný průběh inovativnímu procesu. Až budou elektroauta opravdu ekonomicky výhodná, spotřebitelé si k nim sami nejdou cestu. Bez příkazů a zákazů. Stejně jako vyměnili pevné telefonní linky za mobily – mobily také stát nedotoval, pevné linky nezakazoval....

Zpackaný Green Deal vytvoří z Evropy zónu chudoby, to nesmíme dopustit, říká Alexandr Vondra Leaders Drakonické povinnosti při přechodu na bezemisní zdroje elektřiny nejsme schopni zvládnout, tvrdí místopředseda ODS Alexandr Vondra, europoslanec a člen výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Rozhovor vznikl krátce po projevu prezidenta Miloše Zemana, který vyzval k odstoupení od Zelené dohody. A krátce předtím, než by mohla Evropská komise rozhodnout, zda bude jádro uznáno jako součást evropského mixu. Na jádru přitom podle Vondry stojí a má stát česká energetika. Dalibor Martínek Přečíst článek