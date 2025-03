Hnutí ANO napadlo u Ústavního soudu vládní důchodovou reformu

Předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová v pátek podala k Ústavnímu soudu (ÚS) návrh na zrušení loni schválené vládní důchodové reformy. Uveld to mluvčí ANO Martin Vodička. Text napadá především kontinuální porušování jednacího řádu sněmovny při schvalování zákona a související porušení práv opozice, uvedlo ANO. Novela byla v prosinci vyhlášena ve Sbírce zákonů, platí od letoška. Doručení návrhu potvrdila mluvčí ÚS Kamila Abbasi.

Hnutí zároveň napadlo i dvě obsahové části dalšího, právě projednávaného zákona. Jedná se o zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let a nezajištění snížení důchodového věku pro 108 tisíc osob z takzvané třetí kategorie rizika. Zaměstnavatelé by měli mít povinnost pracovníkům v této části náročných profesí na stáří přispívat do spoření, sněmovna podpořila koaliční návrh v úvodním kole minulý týden.

Reforma počítá s pokračováním zvyšování důchodového věku od 30. let o měsíc ročně do 67 let, s nižším výpočtem nových penzí, minimálním důchodem ve výši 20 procent průměrné mzdy, dřívější penzí bez krácení pobírané částky pro pracovníky nejrizikovější čtvrté kategorie, odpuštěním důchodových odvodů pracujícím důchodcům či započítáním fiktivního výdělku za dobu péče do penze.

Abbasi potvrdila, že poslanci ANO v návrhu k ÚS žádá buď zrušení zákona jako celku, nebo jeho součástí. Obsah návrhu a jméno soudce zpravodaje, kterého určí rozvrh práce, zveřejní soud v příštích dnech. Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech ústavních soudců. Průměrná délka řízení v plenárních věcech činí devět až deset měsíců.

Jednotlivá ustanovení nabudou účinnosti postupně až do roku 2027. ANO a další opoziční hnutí SPD slibují, že podstatnou část reformy zruší, pokud se na podzim po sněmovních volbách dostanou k moci.

„Našim cílem je úplné zrušení zákona a návrat do původního stavu, případně navrhujeme zrušit alespoň zvyšování věku odchodu do důchodu nad 67 let a zásah do předčasných důchodů, protože při jejich prosazení vláda nenaplnila požadavky mezinárodních smluv,“ uvedla Schillerová.

Co se týče průběhu schvalování zákona, podle ANO bylo neústavní předčasné ukončení rozpravy ve všech třech čteních ve sněmovně, přestože do ní byly pokaždé přihlášeny desítky poslanců. Hnutí také vytýká předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09), že neumožnila hlasovat o návrhu na odročení jednání. Kritizuje i účelové změny návrhu zákona na poslední chvíli, což se týkalo osob z třetí kategorie rizikových prací.

Podle ANO byla porušena zásada předvídatelnosti práva, racionality a transparentnosti legislativního procesu a důvěry občanů v právo či k nerespektování mezinárodních závazků, ale také k popření principu ochrany menšin v parlamentní diskusi.

