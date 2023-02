Lukáš Kovanda: Červnová valorizace penzí bude masivní, důchod vyskočí o 1800 korun. Stát hledá, jak růst snížit

Červnová mimořádná valorizace penzí bude nečekaně masivní, průměrný důchod vyskočí o skoro 1800 korun, citelně nadinflačně. Ministerstvo práce i proto urgentně hledá způsob, jak valorizace snížit, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Lednová meziměsíční inflace vykázala historicky rekordní hodnotu šesti procent. Je to to z velké části dáno ukončením platnosti energetického úsporného tarifu ke konci roku 2022, jenž v posledním loňském čtvrtletí inflaci uměle snižoval.

Další bolehlav pro vládu

Ač je tedy lednový meziměsíční inflační „nášup“ do jisté míry také navýšený jaksi uměle, daná cifra je i tak určující pro stanovení letošní mimořádné valorizace. K ní tudíž dojde už letos v červnu. Podobně jako loni. Ba co víc, bude vyšší než valorizace loňská. Což je bolehlav pro vládu, která potřebuje šetřit, aby dala veřejné finance alespoň částečně do pořádku.

Loni v červnu činila mimořádná valorizace 8,2 procenta, nyní by to mělo být – kvůli mimořádně vysoké lednové meziměsíční inflaci – dokonce 11,5 procenta. O tolik se tedy navýší procentní výměra penzí. Základní výměra se mimořádnou valorizací měnit nebude, zůstane tedy na nynějších 4040 korunách. O 11,5 procenta se pak ovšem navýší procentní výměra.

Průměrný důchod přesáhne 21 tisíc

Ilustrujme to na příkladu průměrného starobního důchodu. Ten podle České správy sociálního zabezpečení letos v lednu – tedy už po letošní řádné valorizaci a započítání novoty v podobě výchovného – činil 19 438 korun. Od této částky tedy odečteme hodnotu základní výměry, zmíněných 4040 korun, takže dostáváme částku 15 398 korun.

Navýšením této částky o 11,5 procenta získáváme 17 169 korun. K této sumě přičteme základní výměru, tudíž výsledná výše průměrné penze navýšené mimořádnou valorizací bude od červnové splátky důchodu činit 21 209 korun. Průměrný důchod se tedy navýší o zhruba 1771 korun.

Masivní valorizace spolkne další desítky miliard korun z veřejných rozpočtů. Národní rozpočtová rada sumu odhaduje na 32 miliard korun, ale může to být i o něco více. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto nyní urgentně hledá způsob, jak valorizace ponížit. Plánuje například snížení valorizace u nadprůměrných důchodů.

Ještě loni v prosinci činila průměrná starobní penze 18 061 korun. Během zhruba půlroku se tak zvedne o 17,4 procenta, o více než 3000 korun. Takové navýšení překonává loňskou celoroční inflaci, jež činila 15,1 procenta. Letos by celoroční inflace měla dle odhadu činit 10,5 procenta. Navýšení průměrné penze za zhruba půl roku o 17,4 procenta tedy vysoce předčí celoroční loňskou, a zejména letošní inflaci.