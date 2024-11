Fiala: Nynější vláda je jedna z nejúspěšnějších v české historii

Premiér Petr Fiala (ODS) považuje svoji vládu za jednu z nejúspěšnějších v české historii. Příští sněmovní volby podle něj rozhodnou, zda bude Česká republika trvalou součástí Západu, nebo se posune "někam mezi Slovensko a Maďarsko". Řekl to v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

Fiala doufá, že po volbách příští rok bude mít koalice možnost dokončit změny, které začala. Několikrát uvedl, že pokud bude jeho vláda pokračovat, čeští občané budou mít mzdy jako v Německu nebo Rakousku.

Kabinet aktuálně tvoří koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Piráti z vlády odešli v říjnu, zůstal v ní ale ministr zahraničí Jan Lipavský jako nestraník.

Podle premiéra vláda zvládla uprchlickou vlnu po ruské invazi na Ukrajinu bez sociálních problémů, zbavila Česko energetické závislosti na Rusku, historicky také nejvíc investuje. Podotkl, že by příště potřeboval silnější mandát, aby se mohl věnovat strategickým projektům. Neuvažuje o tom, že by nebyl lídrem koalice Spolu v příštích volbách. Věří, že ví, co má dělat, a že o tom dokáže lidi přesvědčit.

Nelichotivý průzkum

Podle průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi hodnotí politickou situaci v Česku jako velmi dobrou pouze dvě procenta lidí, za spíše dobrou ji má téměř pětina. Za spíše špatnou ji považují dvě pětiny respondentů, za velmi špatnou více než třetina. Průzkumu se mezi 21. říjnem a 8. listopadem zúčastnilo 1200 respondentů.

Současný systém považuje za mnohem lepší než předlistopadový více než třetina občanů, za trochu lepší 24 procent. Desetina lidí ho má za stejný, 13 procent za trochu horší a 15 procent za mnohem horší.

Politický vývoj v Česku jde správným směrem podle 36 procent oslovených, opačný názor mají téměř tři pětiny lidí. Na Slovensku jej kladně hodnotí necelá pětina oslovených, téměř tři pětiny to vidí opačně, téměř čtvrtina lidí neví, nebo nechala otázku bez odpovědi. V Maďarsku jde vývoj správným směrem podle 22 procent respondentů, podle 44 procent nikoli.