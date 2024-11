Kdo je tady blázen – Fiala, Babiš, nebo politici vůbec?

Senátorka Miroslava Němcová urazila poslankyni Alenu Schillerovou, vysmála se jí mimo jiné kvůli postavě. Ocenila ji za to šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v dolní komoře parlamentu opakovaně zpochybnil duševní zdraví premiéra Petra Fialy, členové vlády reagovali odchodem z jednacího sálu. Sněmovna se podle ministra práce Jurečky stala „kolbištěm bez elementární slušnosti.“ Pokračování tento a další týdny.

Reklama

Ve sněmovně bylo veselo. Dupli si i lidovci. Trhli se a společně s ANO a SPD odhlasovali speciální sociální stipendium pro matky studující vysokou školu. Napřesrok by mělo činit přibližně 9 500 korun měsíčně. Na stipendium ve výši poloviny minimální mzdy budou mít nárok rodiče pobírající rodičovský příspěvek. Každá vysokoškolačka během studií povinně porodí minimálně jedno dítě!

Na studenou sprchu by se měli připravit poradci prezidenta republiky. Na schůzce s Petrem Pavlem o nich chce pohovořit premiér Petr Fiala. Těch vroubků je víc, aktuálně ale nejspíš a nejvíc půjde o rozpočet. A vůbec jak si mohou dovolit hlavě státu cokoliv radit?

Koalice Spolu má poslední šanci zbavit se Fialy, jinak míří k těžké volební prohře Názory ODS (a tím i koalice Spolu) má poslední možnost do konce roku se zbavit Fialy jako svého lídra do příštích voleb. Pokud to neudělá, je téměř nevyhnutelně odsouzená k těžké prohře v říjnových sněmovních volbách. David Ondráčka Přečíst článek

A ještě k německým mzdám a platům, co budeme mít, když zvolíme Fialu. Když o nich mluvil premiér, zdálo se to být nerealistické. Pak ale promluvil ministr financí Zbyněk Stanjura, a je to jasné. „Není důvod nemít odvážné vize. Pochopil jsem to tak, že si premiér řekl o silnější mandát, abychom tyto odvážné plány mohli v budoucí vládní koalici prosadit a plnit.“ Tak pravil správce státní kasy.

Reklama

Hlavsová: Je smutné, že dospělí Češi jsou asi tak finančně gramotní jako sedmileté děti Názory Narazila jsem na studii, podle níž se většina finančních návyků utváří do sedmi let věku dítěte. Udivilo mě to. Většina z nás si asi ani nepamatuje, jestli se s námi o penězích naši rodiče v tak útlém věku vůbec bavili. Pokud ano, tak asi velmi málo: podle průzkumu České bankovní asociace (ČBA) se rodiče nejčastěji začínají s dětmi o penězích bavit až po jejich sedmých narozeninách. Eva Hlavsová Přečíst článek

Politický diář Jany Havligerové: Bacha, rozhoduje premiér Názory Petr Fiala po středečním jednání kabinetu oznámil „jednomyslné rozhodnutí vlády“: Kandidátem do Evropské komise bude ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Jana Havligerová Přečíst článek