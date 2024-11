Babišovo okénko ze života skotu

Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, má mimořádné schůze dolní komory parlamentu opravdu rád. Na té nedávné, věnované důchodové reformě, se plénum dozvědělo, že ministr zemědělství Marek Výborný sice sliboval zemědělcům peníze na kde co, ale skutek utekl. „Pan Výborný, ten nezná ze zemědělství vůbec nic. Možná by rozpoznal krávu,“ konstatoval Babiš. A co na to ministr? „Buďte si jist, že poznám nejenom krávy, ale i voly.“

Veřejnoprávní televize a rozhlas nedávají českým politikům spát. V programovém prohlášení nynější vládní koalice je například slib, že se zaměří na udržitelnost financování veřejnoprávních médií. Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy se ale sněmovně letos nepovede schválit novelu, která zvyšuje vysílací poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas. A i když jsou nízké, hned z několika důvodů nebude škoda, pokud nestoupnou. Jedním z nich je nový pozměňovací návrh, podle kterého by rozhlas a televize měly aktivně přispívat k rozvoji demokratické kultury a vést k finanční gramotnosti, a to tvorbou dokumentárních pořadů. Aby někdo takové pořady sledoval, zákon nezaručí.

Vláda chce prosadit výrazné zvýšení státní renty pro bývalé prezidenty, o jejím růstu mají poslanci rozhodnout do konce roku. Ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka navrhuje, aby výše renty dosáhla na stejnou částku jako u řadových poslanců – tedy přes sto tisíc korun měsíčně. Konečně to snad vyjde. Takový plán měl ještě před Jurečkou ministr financí, potopili ho však Piráti. Ty už si teď svůj názor můžou dát za klobouk.

Dalibor Martínek: Zvýšit poplatky za televizi a za rádio? Spíš je zrušit. Veřejnoprávní média ztratila smysl Názory Česká televize a Český rozhlas jsou dvě posvátné krávy politiků. Mluví se o nich jako o garantu objektivních, vyvážených informací pro veřejnost. Ale zároveň do řídících orgánů, rad, cpou politici jednoho svého nominanta za druhým, aby měli pod kontrolou tok informací. Nyní se vede boj o poplatky pro tyto krávy. Protože politikům záleží na tom, jak tato dvě média budou o nich informovat. Dalibor Martínek Přečíst článek

Stanislav Šulc: Odchod do důchodu v 67 letech je dobrý nápad. Má jen dvě vady na kráse Názory Vláda se v parlamentu snaží prosadit pozdější odchod do důchodu. Posunutí limitu na číslovku 67 není žádný výmysl ani nesmysl, ale vychází to z reality, že se lidé dožívají stále delšího věku a jsou obecně víc v kondici. Přesto ačkoli toto případné opatření skutečně vejde v platnost a žádná z dalších vlád je nezruší, nebude mít český sociální systém vyhráno ani náhodou. A to zejména kvůli dvěma důvodům – nedostatku pozic pro zkušené pracovníky a tomu, že zkrátka řízený důchod už vůbec neodpovídá demograficko-ekonomickému složení populace. Stanislav Šulc Přečíst článek

Dopis čtenáře: Nikdo nechápe, co to znamená učit Názory Na komentář Dalibora Martínka s titulkem „Prázdniny a zase prázdniny. Nikdo nechápe, za co učitelé berou plat“ ze dne 31. října reagovala řada čtenářů. Některé z reakcí zveřejňujeme. nst Přečíst článek