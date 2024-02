Karel Pučelík: Tucker Carlson jako užitečný idiot

Tucker Carlson je prvním novinářem, který od začátku války na Ukrajině udělal rozhovor s Vladimirem Putinem. Není to však vyznamenáním za jeho práci, spíše jen posloužil zločinnému režimu, jako už mnozí jeho předchůdci SSSR či nacistickému Německu.

Reklama

Kontroverzní americký novinář a bývalá tvář konzervativní stanice Fox News Tucker Carlson si udělal výlet do Ruska a nabral rozhovor s prezidentem Vladimirem Putinem. Pro svůj pořad, který vysílá na sociální síti X sice získal úlovek, o kterém se všude mluví, ale zároveň schytává kritiku ze všech stran.

Carlson je oblíbencem pravicového a konzervativního jádra americké společnosti, kde se určitě sympatie k Rusku najdou. Jinde mu ale rozhovor ke cti nebude, spíše to vypadá, že sehrál v ruské režii roli užitečného idiota. Sám tvrdí, že s ruským prezidentem se „ani jeden západní novinář neobtěžoval udělat rozhovor“. To ovšem není pravda, bezpočet uznávaných novinářů, třeba z britské BBC, se o to pokoušelo.

Nikdo však se žádostí nepochodil. Carlsona v této manipulativní hře nepodrželi ani v Kremlu. „Pan Carlson nemá pravdu a nemohl to vědět. Dostáváme spoustu žádostí o rozhovory s prezidentem,“ uvedl mluvčí Dmitrij Peskov s tím, že dosud žádný z novinářů neměl zájem podávat informace objektivně.

Ferrari, Lamborghini či Rolls-Royce. Luxusní automobilky táhnou i v dobách utahování opasků Zprávy z firem Sázkami na jistotu se i v posledních nelehkých letech zdají být výrobci luxusních aut. Zatímco kde koho ekonomické problémy zastihly nepřipraveného, prémiové automobilky trhají rekord za rekordem. Karel Pučelík Přečíst článek

Zpráva do válkou unavených kruhů

Proč tedy Putin kývl na první interview se západním novinářem od začátku války právě Carlsonovi? Moderátor se netají tím, že s ruským prezidentem má leccos společného. Uvedl například, že by v USA měly v konfliktu přijmout ruský pohled, kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jako „nebezpečného autoritáře“ a podobně jako Putinův režim se bije za „tradiční hodnoty“, ať už to znamená cokoliv.

Co může Moskva získat? BBC uvažuje, že není náhodou, že rozhovor vznikl zrovna teď. V USA se aktuálně diskutuje o dalším balíčku pomoci Ukrajině, pro kterou je podpora velmi důležitá. Mnozí republikáni s ní počítají, ale konzervativní křídlo strany už si tak jisté není. Putinovy názory se tak mohou dostat přes Carlsona až do těchto kruhů.

A nejde jen o USA. „Politika na kontinentu se mění. Průzkumy ukazují, že evropská veřejnost stále více váhá, zda má nadále podporovat Ukrajinu. Ve volbách v různých zemích uspěla řada pravicově populistických stran, z nichž některé mají proruské tendence,“ píše BBC.

Karel Pučelík: Severní Irsko poprvé vede republikánská vlastenka. Podaří se jí smířit staré nepřátele? Názory Severní Irsko má po měsících bez vlády novou první ministryni Michelle O’Neillovou. Padlo tím několik tabu. Vůbec poprvé drží post nacionalistická strana Sinn Féin, která měla stejně jako rodina její představitelky vazbu na teroristickou IRA. Karel Pučelík Přečíst článek

Nedobrá společnost

Tradice západních novinářů ochotně pomáhajících diktátorům je poměrně dlouhá, jak upozorňuje Politico. Server si vzpomněl v prvé řadě na šéfa moskevské redakce New York Times z dvacátých a třicátých let Waltera Durantyho, který psal o industrializaci Sovětského svazu v nejlepším světle, za což také dostal možnost rozhovoru se Stalinem. „Zapomněl“ však informovat o hrůzném hladomoru na Ukrajině a dokonce v tom bránil těm, kteří tom psát chtěli (doporučuji film Pan Jones).

Duranty se svého času těšil dobré pověsti, získal i Pulitzerovu cenu a jeho texty měly dosah i do politiky. Prý měly i podíl na tom, že americký prezident Franklin D. Roosevelt kývl na mezinárodní uznání SSSR. Když pravda vyšla najevo, tak se Duranty pochopitelně stal nechvalně známým příkladem špatné žurnalistiky. On sám však nejspíš ani tehdy nezapochyboval. „Nemůžete udělat omeletu, aniž byste nerozbili pár vajec,“ říkal.

Západní novináře využívali i nacisté. Nejlepším příkladem byl „Lord Haw-Haw“, což je přezdívka pro Williama Joyce. Původem Američan se v Británii zhlédl ve fašistickém hnutí Oswalda Moseleyho a později propůjčil svůj hlas pro jedovaté propagandistické projevy cílené na Američany a Brity.

Chystá se Tucker Carlson do této společnosti?