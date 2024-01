Republikáni v Iowě drtivě podpořili nominaci Trumpa na prezidenta. Končí jeden z kandidátů

Americký exprezident Donald Trump si připsal drtivé vítězství na úvod procesu, který určí kandidáta Republikánské strany pro listopadové prezidentské volby v USA.

Podle téměř kompletních výsledků při takzvaných volebních shromážděních ve státě Iowa získal zhruba polovinu hlasů, v souboji o druhé místo floridský guvernér Ron DeSantis porazil bývalou velvyslankyni USA při OSN Nikki Haleyovou. Podnikatel Vivek Ramaswamy, který obsadil čtvrté místo, z dalšího boje o nominaci odstoupil.

Trump ve státě v centrální části USA potvrdil pozici lídra Republikánské strany a vykročil tak k očekávané repríze souboje o Bílý dům se současným prezidentem Joem Bidenem. Ten v prohlášení svého předchůdce označil za „jasného favorita“ republikánských primárek.

Vítězství 77letého bývalého prezidenta v Iowě předpovídaly průzkumy; první odhady médií o tom, že se očekávání naplnila, přišly v noci na dnešek v okamžiku, kdy mnozí voliči měli hlasování ještě před sebou. Trumpovo dominantní postavení proměnilo úvodní klání v soupeření o druhé místo, které pro sebe nakonec získal DeSantis, když těsně pokořil 20procentní hranici.

Nominační proces republikánů potrvá několik měsíců a vyvrcholí na stranickém sjezdu v červenci. Trump mezi republikánskými voliči dlouhodobě vede průzkumy přesto, že se loni stal prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA a soudní porota mu nařídila vyplatit odškodné za sexuální zneužití novinářky Jean Carrollové.

„Cítím se skvěle,“ řekl Trump stanici Fox News ke svému zjevnému přesvědčivému vítězství. Později před svými stoupenci v Des Moines mimo jiné prohlásil, že je čas, „aby se naše země sjednotila“.

V projevu mluvil také o tom, že „zastavíme zločin v Americe“ a že USA budou pod jeho vedením deportovat přistěhovalce „na úrovni, jakou jsme v téhle zemi hodně dlouho neviděli“. Zdůrazňování problémů s kriminalitou a extrémní protiimigrační opatření patří mezi hlavní motivy Trumpovy kampaně, společně s příslibem čistek ve federální vládě či poukazováním na nárůst životních nákladů.

Nominační proces Republikánské strany odstartoval v Iowě za velmi mrazivého počasí. V posledních dnech tu teploty klesaly až k minus 30 stupňům Celsia. Ve státě s více než třemi miliony obyvatel se nakonec volebních shromáždění zúčastnilo lehce přes 100 tisíc lidí, podle agentury AP byla účast nejnižší za posledních 25 let.

I proto lze ze zdejších výsledků těžko vyvozovat obecné závěry. Spíše než pro Trumpa bylo hlasování klíčové pro DeSantise a Haleyovou, kteří bojují o pozici hlavní alternativy vůči exprezidentovi. Poslední průzkumy naznačovaly, že v tomto směru začíná mít navrch bývalá guvernérka Jižní Karolíny, v Iowě však za DeSantisem zaostala se zhruba 19 procenty hlasů.

Konec kandidáta

Jasným poraženým hlasování je Ramaswamy, který oznámil, že z nominačního souboje odstupuje. „Cesta k příštímu prezidentství tu pro mě není,“ připustil 38letý multimilionář s indickými kořeny, jemuž neúplné výsledky přisoudily zisk pouhých 7,7 procenta hlasů. Dodal, že Trump bude mít jeho plnou podporu.

Republikánští voliči se v Iowě shromáždili ve školních tělocvičnách, knihovnách či kostelech, dohromady bylo hlasovacích míst více než 1600. Z průzkumu, který mezi prvními příchozími účastníky volebních shromáždění provedla agentura Edison Research, vyplývá, že pro místní stoupence republikánů jsou nejdůležitějšími tématy při rozhodování přistěhovalectví a ekonomika.

Cyklus primárek a volebních shromáždění bude pokračovat 23. ledna ve státě New Hampshire. Klíčový bude pravděpodobně březen, kdy bude napříč několika státy ve hře více než polovina delegátů pro stranickou volbu.

V New Hampshire také tento měsíc začne kolotoč primárek amerických demokratů. V těch míří za ziskem nominace 81letý prezident Biden, který kandiduje bez výraznější vnitrostranické konkurence. „Tyto volby od počátku směřovaly k tomu, že to bude vy a já vs. extrémní MAGA republikáni,“ uvedl Biden po hlasování v Iowě, přičemž použil zkratku Trumpova sloganu „udělat Ameriku znovu skvělou“. „Byla to pravda včera a bude to pravda zítra,“ dodal šéf Bílého domu.