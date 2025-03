Filip Emmer: Češi čelí obnoveným inflačním tlakům

Meziroční tempo růstu cen ve výši 2,7 procenta jde opět, stejně jako v minulých měsících, převážně na vrub cenám služeb v ekonomice.

Do těch se promítá jednak růst mezd, ale také postupně rozvolňující monetární politika, která skrze úročení depozit motivuje k vyšší spotřebě. To se projevuje převážně v růstu cen potravin, které tvoří téměř třetinu celkového nárůstu cenové hladiny, ale také v postupném nárůstu cen nemovitostí a nájemného, kde nabídka reflektuje opětovný nárůst reálných mezd a promítá ho do cen bydlení.

Proti celkovému růstu cen aktuálně naopak působí zejména meziroční pokles cen komodit. V únoru šlo zejména o pokles cen zemního plynu (-7,9 procenta). Mimo to zlevnily i tradičně spíše zbytné statky jako obuv a oděvy.

Segmentový rozklad inflace indikuje stále spíše opatrný přístup agregátní poptávky a přes jisté rozvolnění cenové dynamiky některých základních nákladových položek (zejména energie), čelí motor českého růstu inflačním tlakům obnoveným, nebo novým (ceny bydlení a nájmů, služeb). Ve spojitosti s avizovanými omezeními obchodní výměny s USA bude i nadále tato situace brzdit návrat k hospodářskému růstu.

