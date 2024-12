Inflace byla v listopadu nižší, než se čekalo. A to i přes výrazné zdražení vajec

Listopadová inflace byla nižší, než se čekalo. Meziročně dosáhla úrovně 2,8 procenta, což je na spodní hranici expertních odhadů. Většina expertů mínila, že bude činit rovná tři procenta. Hodnota 2,8 procenta zaostává také za předpokladem České národní banky, jež ve své aktuální prognóze počítala s inflací ve výši 2,9 procenta.

Koruna v reakci na zveřejnění listopadové inflace mírně oslabila. Devizoví investoři totiž míní, že nižší než očekávaná inflace může Českou národní banku vést k rychlejšímu dalšímu snižování svých úrokových sazeb. Nižší úrokové sazby ČNB obecně korunu zneatraktivňují, což způsobuje její zmíněné oslabení.

Na prosincovém zasedání však ČNB pravděpodobněji sazby ponechá, kde jsou nyní, ačkoli scénář dalšího snížení zcela vyloučit nelze, a po dnešních inflačních datech tím spíše.

Vejce zdražila o 23 procent

Meziměsíční růst cen o 0,1 procenta mají na svědomí výhradně potraviny, z nich pak zejména vejce, která oproti říjnu zdražila o více než 23 procent. Projevil se předvánoční růst poptávky po nich, která naráží na omezenou nabídku. Nabídku snižuje ptačí chřipka, která vedla v Česku, ale i v okolních zemích k vybíjení chovů nosnic.

Meziročně pak k růstu cen nejvíce přispělo zdražení bydlení a energií. Výrazněji se na něm podepsalo také zdražení stravování a ubytování a alkoholických nápojů. V těchto dvou položkách se odráží obecný růst cen služeb, jenž „dohání“ předchozí inflaci v jiných segmentech ekonomiky, včetně té v oblasti energií, a také letošní růst spotřební daně z lihu o deset procent.

