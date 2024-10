Potraviny v Česku opět zdraží. Zářijová inflace zaskočila ČNB i většinu ekonomů

Zářijová míra inflace představuje nepříjemné překvapení jak pro Českou národní banku, tak pro většinu ekonomů. V meziročním pohledu totiž dosáhla úrovně 2,6 procenta. ČNB přitom předpokládala, že to budou jen 2,3 procenta, zatímco experti soudili, že nejpravděpodobněji půjde o 2,4 procenta.

Klíčovým důvodem výraznějšího než očekáváného růstu spotřebitelské cenové hladiny je návrat plošného růstu cen potravin. Ty v meziroční perspektivě takto plošně zdražily poprvé od listopadu loňského roku. Mléko zdražuje o zhruba dvacet procent, máslo o více než čtyřicet procent, čokoládové výrobky o zhruba pětinu.

Máslo za 70 korun

Například cena kostky másla v září v některých řetězcích atakovala hranici 70 korun. Jen za uplynulé čtyři měsíce tak máslo leckde zdražilo až o 25 procent. Výrazný růst jeho ceny zásadně způsobuje letošní letní velmí nízká tučnost českého mléka. Ta je letos ještě nižší než v letních měsících jiných roků, neboť letošní nadstandardně teplé počasí nepříznivě ovlivňuje dojivost krav a složení mléka.

Koruna v reakci na zveřejnění zářijové inflace vůči euru mírně zpevnila. Část investorů tak sází na to, že Česká národní banka by pod vlivem vyšší inflace mohla pozměnit svůj plán dalšího snižování základních úrokových sazeb a pozdržet jej. Za celý letošek by inflace v Česku měla vykázat hodnotu 2,4 procenta, v příštím roce pak zrychlí na 2,5 procenta.

