David Ondráčka: Západní Balkán patří do Evropské unie, je to v našem zájmu

Jezdím teď občas pracovně do Bosny a jsem přesvědčen, že země západního Balkánu patří do EU. Je to v jejich, ale i v našem strategickém zájmu. Doufám, že EU najde politickou odvahu a přijde s jasným a rychlým časovým plánem. Upřímně, když jsme před lety vzali málo připravené Rumunsko a Bulharsko, proč bychom neměli vzít už dnes lépe připravené země bývalé Jugoslávie.

Dlouhodobě si myslím, že je nesmysl těmto zemím nekonečně slibovat vstup a zároveň je dál nechat v geopolitickém, bezpečnostním i ekonomickém vakuu. Nechceme přece, aby prostor na hranicích EU (bývalou Jugoslávii) vlivově podchytili Rusko, Čína, Katar nebo Saudská Arábie. Anebo je necháme další roky plácat se v ekonomických problémech, což by nahrávalo pouze radikálům, kteří dnes surfují na oživování balkánských nacionalistických běsů, které vedly k šílené válce a nenávisti (to dělá třeba Dodik v Bosně). A snad nikdo nechce další Srebrenici. Nestačí jen stavět pomníky a připomínat výročí.

Komplikovaný region

Dejme jim proto zelenou pro vstup do unie, dejme jim tím budoucnost. Balkán je nesmírně složitý region, plný kontrastů, konfliktů, komplikované historie a složité současnosti. Ale upřímně to je střední Evropa a Česko taky, a v unii jsme už 20 let. A otázka připravenosti na vstup je taky relativní. Třeba takové Bulharsko či Rumunsko. Ani jedna z těchto zemí neplnila při vstupu všechna kritéria a přijaty byly. Geopoliticky prostě dává smysl státy západního Balkánu brzo přijmout do EU, udělat jasnou časovou mapu, jak bude rozšíření postupovat a kdy k němu může dojít.

A roli hraje i ruská agrese na Ukrajině. Je rozumné nedovolit rozšiřování vlivu Ruska na hranicích Evropy. A když se podíváte třeba na mapu, tak Bosna je prakticky uvnitř Evropy, úplně obklopena unijním Chorvatskem. Hodně jejich vnitřních problémů je podobných pro všechny přístupové země regionu, ať je to Černá hora, Srbsko, Severní Makedonie, Bosna, Kosovo, nebo Albánie.

Mají hodně domácích úkolů - investování do infrastruktury, ochranu životního prostředí, reformy fungování státu, omezení masivní korupce a ochranu menšin, regionální rozvoj a spoustu dalších. Ale to řeší i členské státy unie a ta na to nástroje má. Zkrátka pro půlmiliardovou unii je přijetí pár malých států, vesměs části bývalé Jugoslávie, naprosto v pohodě zvládnutelné.

Nepřehledná Bosna

Aktuálně mám větší možnost sledovat právě Bosnu, která je specifická třeba svým složitým federálním systémem a mnohonárodnostní strukturou. Vede to k nesmírně komplikovanému systému institucí, což efektivitu omezuje. K tomu poválečné Daytonské dohody nechaly v zemi pozici jakéhosi protektora, Vysokého komisaře, který je s velkými pravomocemi hybridně zavěšen nad institucemi. Je to zvláštní model a i toto se musí postupně vyřešit a zrušit.

Nejen Bosna, ale celý Balkán má nádhernou, někde pořád divokou přírodu, o čemž stará zastavěná Evropa spíš už jen sní. I potenciál rozvoje turistiky je enormní a může sebou přinést do některých oblastí prosperitu. Velký problém je brain drain - odliv mladých, vzdělaných lidí je v regionu veliký. To je do značné míry dáno možnostmi a perspektivou, které dnes doma úplně nevidí. Zároveň ta země je mladých lidí plná. Je to vidět na každém kroku. Vlastně může přijetí zemí z těchto regionů do unie stárnoucí Evropu omladit, zabrzdit vylidňování, dodat ji novou energii, kterou potřebuje.

Vtípky na závěr

Na závěr trochu odlehčení vážného tématu, protože humor na Balkánu je přirozená součást hry a patří k místnímu koloritu. Vlastně i smysl pro humor máme jako Češi dost společný. Tak třeba chlap z Bosny a Francouz se baví o prioritách v životě. Francouz: Pro mě je na prvním místě Francie, pak moje práce a pak přichází rodina. Bosňan: Pro mě je to přesně naopak - nejprve rodina, pak práce a až pak Francie.

Anebo v Černé Hoře, svého času velmi proslulé pašováním kradených aut, nejčastěji z Německa. Ta měla vtipné billboardy na pobřeží v němčině „přijeďte k nám na dovolenou, vaše auta už tady jsou“. I o ten humor bychom neměli přijít - je evropský, je náš.

