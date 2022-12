David Ondráčka: Orbán hraje s Evropou vabank

Orbán je protřelý politický praktik a cynik, z Maďarska si postupně udělal oligarchickou autokracii. Zničil právní stát a dělbu moci, stát de facto obsadil na všech úrovních, vytvořil si pro svou stranu výhodná volební pravidla, podmanil justici a média, opozici ostřeluje vládními kampaněmi za veřejné peníze, všechny pojistky demokracie marginalizoval – no a účty mu zatím platí Evropa, píše ve svém komentáři David Ondráčka, bývalý ředitel Transparency International ČR.

EU fondy chápe Orbán jako bankomat, který pořád dává peníze. A teď navíc Evropu vydírá, pokud mi sáhnete na dotace, tak budu všechno destruktivně vetovat (pomoc Ukrajině, rozšíření NATO o Finsko a Švédsko). Orbán se prostě rozhodl hrát v Evropě politický vabank a jít do ostrého střetu.

Evropa - už dost vydírání, Viktore

Evropa na to říká, tak už dost, přetáhl jsi strunu, chlapče. Už nebudeme Maďarsku donekonečna ustupovat, nenecháme se vydírat hrozbou vetování některých rozhodnutí. Komise prostě navrhla hlasovat o zmrazení části EU fondů Maďarsku (princip podmíněnosti a ochrany rozpočtů EU). Je celkem jasné, být v EU znamená členství v klubu, kde se musí hrát podle pravidel. Pokud je záměrně některý stát ignoruje, fondy nedostane, dokud to nenapraví. A proto nyní přichází klíčový moment, kdy je možné vynutit změnu, hlasovat budou státy ještě v prosinci.

Co Fialova vláda?

A co česká vláda, která má teď předsednictví? Zatím nic, žádný jasný a principiální postoj od ní nepadl. Snaží se hrát onoho „honest broker“ během předsednictví, čili svolávat a organizovat jednání, hledat kompromisy, ale nemuset vyjadřovat jasný postoj. Premiér Fiala přitom často mluví o hodnotách v politice, a teď má skutečnou možnost prokázat, že to jeho vláda to myslí vážně. Jako prioritu svého předsednictví si dala „posilování odolnosti institucí, které mají zásadní vliv na udržování a rozvoj hodnot demokracie a právního státu v EU”. Tak kdy jindy, než teď. A bylo by krásné, kdyby vláda svůj principiální postoj odehrála i otevřeně vůči veřejnosti.

Visegrad – mrtvý kůň

Rozhodování a vyjednávání je samozřejmě politicky citlivé i kvůli členství Česka ve Visegrádské čtyřce. Ale je to i příležitost, jak postupně ukončit tuto naši slepou jízdu na tomto mrtvém koni. V4 měla svou historickou roli, ale dnes je mrtvá a Česko to jen brzdí. Být v klubu s autokratem Orbánem a zapšklým Kačinským není v českém národním zájmu. Musíme hledat jiné partnery a spojence, tohle nám škodí.