Orbán zuří. Maďaři přišli o miliardu eur určenou chudým regionům. Řešením má být Čína

Doposud Maďaři přišli o jednu miliardu eur kvůli neochotě posílit demokratické instituce v zemi. Orbán to řeší stále větší orientací na Čínu. Zároveň hrozí, že bude vetovat jednání o dlouhodobém rozpočtu Evropské unie, pokud Maďaři nedostanou další zmrazené prostředky.

Maďarsko trvale ztratilo přístup k přibližně jedné miliardě eur (asi 25,2 miliardy korun) z fondů EU. Budapešť do konce loňského roku nezavedla reformy týkající se právního státu, a tak jí Evropská komise peníze neuvolnila, řekla mluvčí unijní exekutivy.

Propadnuté prostředky, celkem 1,04 miliardy eur, byly určené na podporu strukturálně slabších regionů. Evropská komise je Maďarsku zmrazila koncem roku 2022, když po analýze dospěla k závěru, že Budapešť porušuje základní hodnoty a standardy platné v EU. Ani poté však maďarská vláda nezavedla požadované reformy, například změny zákonů proti střetu zájmů a potírání korupce.

Obrat k Číně sílí

Agentura DPA píše, že kvůli nahrazení výpadku peněz z unijních fondů se vláda národněkonzervativního premiéra Viktora Orbána stále silněji orientuje na Čínu. Loni v dubnu Maďarsko požádalo o půjčku ve výši miliardy eur, kterou si vzalo u čínských státních bank. Stalo se to diskrétně a vyšlo to najevo teprve v červenci, kdy k tomu maďarské Centrum pro státní dluh (AKK) zveřejnilo některá klíčová data. Kredit má dobu splatnosti tři roky, výše úroků ani intervaly splácení ovšem nejsou známy.

Navzdory finanční pomoci z Číny se Orbán snaží získat přístup ke zmrazeným penězům z EU. Podle Evropské komise je v současnosti zablokovaných asi 19 miliard eur určených Maďarsku, včetně prostředků z unijního fondu na obnovu ekonomik po pandemii covidu-19. Začátkem prosince Orbán pohrozil vetem příštího sedmiletého rozpočtu EU, pokud Brusel zablokované peníze neuvolní. Jednání o dlouhodobém unijním rozpočtu na roky 2028 až 2035 začnou pravděpodobně v polovině letošního roku.

