Orbánova výhra v energetické loterii? Maďaři našli u Budapešti ropné ložisko

Na předměstí Budapešti došlo k objevu významného naleziště ropy. Zprávu zveřejnil maďarský petrochemický podnik MOL, jehož pracovníci naleziště objevili v hloubce 2100 metrů v obci Vecsés. Obec se nachází v aglomeraci metropole Budapešti, v její jihovýchodní části. Oznámení přichází v době, kdy stovkám čerpacích stanic v Maďarsku hrozí nedostatek zásob pohonných hmot, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

MOL v daném místě zahájil průzkumné vrty letos v červenci. Produkce vrtu, třetího největšího v Maďarsku, bude zpočátku dosahovat 600 barelů denně, ale dle odhadů ji lze navýšit až na 1000 barelů denně. Dnes potvrzený objev tak může navýšit celkovou ropnou produkci v Maďarsku o zhruba pět procent.

Vítaná pomoc

To přichází vhod v době, kdy země čelí nedostatku ropných produktů, zejména pohonných hmot. MOL koncem minulého týdnu oznámil, že zastavuje dodávky pohonných hmot do desetiny čerpacích stanic v zemi. Již v létě podnik varoval, že zastropování cen pohonných hmot v podání vlády premiéra Viktora Orbána povede k jejich nedostatku.

Podle zpráv maďarských médií by se v důsledku nedostatku mohlo už právě ode dneška ocitnout až 250 čerpacích stanic v Maďarsku bez pohonných hmot. Nedostatečné zásobování by se mohlo týkat dokonce až pětiny čerpacích stanic v zemi.

Už přes rok trvající zastropování cen totiž demotivuje dodavatele a producenty pohonných hmot, včetně zahraničních, od zásobování maďarského trhu, přičemž současně působí i na straně poptávky, kterou nikterak neomezuje, ba naopak.

Nízké ceny pohonných hmot zpočátku vedly například k růstu poptávky ze strany zahraničních motoristů, takže docházelo k vykupování maďarského trhu. Orbánova vláda reagovala odlišením ceny pro maďarské, a pro zahraniční motoristy, ale ani to evidentně nepomohlo situaci dostat do rovnováhy. Nyní by tedy mohlo pomoci nově objevené ropné naleziště.

