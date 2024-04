Orbán je skvělý muž, těším se na obnovení spolupráce, uvedl Trump

Bývalý americký republikánský prezident Donald Trump uvedl, že je připraven obnovit konzervativní alianci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a označil jej za skvělého muže. Trump, který je republikánským prezidentským kandidátem do listopadových voleb, to řekl ve videovzkazu, který byl promítnut účastníkům konference pořádané americkým konzervativním spolkem CPAC v Budapešti.

Orbán je jedním z Trumpových nejbližších spojenců v Evropě. Trumpův návrat do Bílého domu by tak mohl zlepšit vztahy mezi USA a Maďarskem, které v poslední době čelilo kritice Washingtonu kvůli vlídným postojům vůči Rusku a průtahům během ratifikace vstupu Švédska do NATO. Americký exprezident zároveň naznačil, že nebude chránit země, které neplní závazky vůči NATO v oblasti výdajů na obranu, což vyvolalo nervozitu mezi řadou evropských lídrů, připomněla agentura Reuters.

„Těším se na to, že až složím přísahu jako 47. prezident Spojených států, budu s premiérem Orbánem opět úzce spolupracovat,“ řekl Trump.

Za Trumpovy vlády se vztahy mezi USA a Maďarskem zlepšily poté, co předchozí administrativy obviňovaly Orbánovu vládu z omezování demokratických svobod, včetně svobody tisku a nezávislosti soudnictví.

„Jako prezident jsem byl hrdý na to, že jsem mohl spolupracovat s premiérem Orbánem, mimochodem skvělým mužem, na prosazování hodnot a zájmů našich dvou národů,“ řekl Trump. „Potlačili jsme nelegální přistěhovalectví, chránili naše hranice, vytvářeli pracovní místa a bránili naše tradice a židovsko-křesťanské hodnoty,“ dodal.

Orbána, který byl po drtivém volebním vítězství v roce 2022 znovuzvolen na čtvrté funkční období v řadě, mnozí představitelé americké tvrdé pravice považují za vzor pro jeho tvrdou imigrační politiku a podporu rodin a křesťanského konzervatismu, píše Reuters.

Trump se s Orbánem setkal v březnu na Floridě. Maďarský premiér po schůzce bývalému americkému prezidentovi vyjádřil podporu a uvedl, že pouze Trumpův návrat do Bílého domu může přinést mír na Ukrajině.

Orbán v projevu na konferenci CPAC ve čtvrtek řekl, že letošní rok je rokem voleb po celém světě a že konzervativní síly by měly usilovat o vítězství a ukončit „liberální hegemonii“.

V neděli 9. června se v Maďarsku uskuteční volby do Evropského parlamentu a zároveň komunální volby. Pro Orbána by mohly podle Reuters představovat zatím největší výzvu.

Maďarskou politikou, které od roku 2010 dominuje Orbán a jeho strana Fidesz, na počátku únoru otřásl skandál. Vyšlo totiž najevo, že prezidentka Katalin Nováková udělila v dubnu 2023 milost muži odsouzenému do vězení za to, že kryl sexuální zneužívání chlapců svým nadřízeným v dětském domově. Prezidentka se 10. února pod tlakem veřejného mínění a podle maďarských opozičních médií na přímý pokyn premiéra Orbána vzdala funkce hlavy státu. Další výzvu pro Orbánovu stranu představuje ekonomická recese či odpadlík od Fidesze Péter Magyar označovaný za nejhlasitějšího premiérova kritika před volbami do Evropského parlamentu. Navzdory těmto výzvám ale zůstává Orbánův Fidesz v Maďarsku nejpopulárnější stranou.