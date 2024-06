Živě: Debata s vybranými novými europoslanci

ČTK Connect odvysílá v úterý 25. června dopoledne poslední z řady živě vysílaných debat, která mají vztah k Evropskému parlamentu (EP) a letošním volbám do této unijní instituce. Pozvání přijali Nikola Bartůšek z koalice Přísaha a Motoristé, Ondřej Krutílek z koalice Spolu, Jan Farský z hnutí STAN a Ondřej Dostál z koalice STAČILO!

Přímý přenos z PressCentra ČTK, kde budou hosté hovořit o sobě a své budoucí práci v Evropském parlamentu, vysíláme od 10:30 mimo jiné na webu newstream.cz. Debatu moderuje Štěpánka Duchková.

Hnutí ANO, za které usedne v EP do sedmi získaných křesel hned pět nováčků, se z pořadu omluvilo s ohledem na potřebu dořešit svou účast v nové politické skupině EP po ohlášeném odchodu z frakce Renew.

Ambicí týmu ČTK Connect bylo pozvat do studia ty nové tváře v Evropském parlamentu, které si v hlasování vedly nejlépe. Nabitý povolební program tuto snahu neumožnil zcela naplnit, nicméně i tak jsou hosty pořadu, vybranými po dohodě s příslušnými volebními štáby, čerstvě zvolení europoslanci, kteří u veřejnosti výrazně zabodovali.

Nový europoslanec Ondřej Krutílek (ODS) je iniciátorem dokumentu Silné Česko v Evropě 21. století ČTK Protext

Ondřej Krutílek (ODS), který dosud působil jako šéf kanceláře europoslance Alexandra Vondry, postoupil podle dat Českého statistického úřadu se ziskem 20 504 přednostní hlasy a na kandidátce Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) se stal prvním mezi dvěma zbrusu novými europolitiky tohoto uskupení.

„Jsem iniciátorem dokumentu Silné Česko v Evropě 21. století a působím ve dvou programových týmech ODS – pro zahraniční politiku a EU a pro životní prostředí,“ říká na svém webu Krutílek, známý jako analytik legislativy EU.

Europoslanec Ondřej Dostál na kandidátce STAČILO! skončil druhý po Kateřině Konečné. ČTK Protext

Ondřej Dostál, svého času Piráti a nyní bezpartijní za SD-SN v protivládní koalici STAČILO!, se specializuje na právnické otázky ve zdravotnictví. Obdržel 24 403 přednostní hlasy, na kandidátce STAČILO! skončil druhý po Kateřině Konečné. Za klíčové body považuje boj proti korupci a ochranu evropského daňového poplatníka, snahy o mír a revizi všech věcí, které podle něj maří prosperitu Evropské unie. Netají se averzí vůči končící a znovu se o funkci ucházející předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Rozhovor s Ondřejem Dostálem čtěte zde.

Europoslankyně Nikola Bartůšek skončila druhá na kandidátce Motoristů a hnutí Přísaha. ČTK Protext

Nikola Bartůšek zahajuje výčet hostů, kteří přijdou před kamery rovněž z pozice výsledné „dvojky“, ale ne z postu nové tváře číslo jedna. Hlas jí dalo 21 162 voličů. Dosud působila jako předsedkyně jihočeské krajské organizace hnutí Přísaha. Je expertkou na migraci, především na její ilegální formy. Nedávno schválený migrační pakt považuje za „počin z kanceláře“, který nedoráží realitu, s níž se EU potýká.

Jan Fárský Jan Farský se umístil jako dvojka na soupisce hnutí STAN. ČTK Protext

Právník, bývalý starosta Semil a někdejší poslanec z Libereckého kraje Jan Fárský dostal 44 503 přednostní hlasy a umístil se za Danuší Nerudovou. Jeho vizí je transparentní politika: v minulosti se zasazoval o zprůhlednění veřejných zakázek, snižování regionálních rozdílů, exekuce a podpora spolkové činnosti. Věnoval se také hazardu. Do vysílání se Jan Farský připojí on-line.

Diskuse s novými českými europoslanci je součástí projektu ČTK Connect s Evropským parlamentem, který po dobu sedmi měsíců otevíral evropská témata a sledoval i spoluvytvářel dění před eurovolbami. V seriálu přímých přenosů jde o poslední akci tohoto typu. Vysílat se bude na kanále YouTube a mimo jiné i na serveru newstream.cz. Dosavadní příspěvky, publikované v průběhu této akce, jsou k přečtení a zhlédnutí zde.

