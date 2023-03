David Ondráčka: Česká pošta na hraně insolvence

Česká pošta je na hraně insolvence, spadne do ní na konci roku, za loňský rok má ztrátu 1.5 miliardy, oznámil nám to ministr vnitra Rakušan (STAN). To by měla být zpráva dne a hlavní titulky médií. Mělo by to být velké politické téma, mimořádné jednání vlády, hledat se řešení. Ale nic se neděje a zdá se, že to vlastně nikoho moc nezajímá. Lidi mávnou rukou, přidají vtípek, že rádi chodí na poštu, protože tam nejsou jen do počtu. Ale jde o čtvrtého největšího firemního zaměstnavatele v zemi, kvalitu veřejné služby a miliardy ze státního rozpočtu, připomíná ve svém komentáři pro Newstream David Ondráčka, protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International.

Nulová politická i manažerská odpovědnost

Je vůbec nějaká politická odpovědnost za alarmující stav, kam to vlády celé nechaly dojít? Zodpovídali se ministři vnitra (a jejich náměstci) z posledních let někomu, museli obhajovat svoji nečinnost? Chovanec z ČSSD, Metnar za ANO, a pak celé vládní období Hamáček jako předseda ČSSD?

Většinou jim šlo jen o to obsadit pozice straníky, říct na úvod médiím pár obecných frází, jak je pošta důležitá, že to je priorita, budou zlepšovat služby a že se bude určitě inovovat (jak?). A pak hlavně udržet odboráře v klidu, aby se nestávkovalo, to je potom mediálně problém. S tím se dá čtyři roky na vnitru v klidu vystačit a budoucí náraz spadne už na jiného ministra. Ale ekonomická realita jednou doběhne každého, teď i státní poštu.

A generální ředitel Knap tam seděl dlouhá léta, skoro pět let. Teď odchází středem, patrně s hezkým odstupným, a tváří se, že všechno dělal dobře, jen neměl to politické zadání pro změny. Dozorčí rada, tam už se nikdo neptá na její aktivitu a odpovědnost. Prostě tam roky seděli, brali odměny a sledovali, jak se státní firma sune k insolvenci. Úplná pohoda.

Rozdělit na dvě části?

Rakušanovi někdo navrhl poštu rozdělit na výdělečnou a nevýdělečnou část. Jako že to je ono řešení, říká se tomu transformace. Ale v čem? Úplně logicky ta nevýdělečná část, bude ještě v mnohem větší ztrátě než teď. Bude dělat stejnou službu a nebude mít čím kompenzovat hospodaření ze ziskovějších služeb (ty budou vyvedeny jinam). Jak to celé pomůže nebo zkvalitní služby? Má vnitro scénáře, jak drahé bude roční dotování této části? Bude tam ročně nalívat dvě miliardy? Za dnešního stavu veřejných financí?

Tragikomické je výběrko na nového ředitele pošty, trvá už skoro rok, nikoho nevybrali, nikdo na to netlačí. A tak se jmenuje dočasný zástup, aby teda chvíli podnik vedl a připravil transformaci. Jakou to dává logiku? Má snad být vybrán regulérní ředitel, ten má připravit plán, realizovat ho a stát si za ním.

Další rovina je debata o redukci poboček. Rušení je citlivé téma, i když dnešní síť je evidentně příliš hustá, dostupnost služeb je hlavní mantra. Pobočky pošty na malých vesnicích tam často mají i jinou funkci, že tam je otevřeno aspoň něco. Hlavně pro hnutí STAN to je politicky obtížné, protože vždy slibovalo, že pobočky pošty se rušit nebudou. Rakušan je předseda strany, proto taky rychle říká, „Nedotkne se to pošt v obcích, kde je pouze jedna poštovna“. Čti nejsme přece sebevrazi, v malých obcích jsou naši starostové a ti by nás hnali čaganem a naše strana by ve sněmovně skončila.

Pokud by k rozdělení došlo, potenciálně výdělečná část by si patrně nechala balíky (rozvážení nákupů přes e-shopy) a logistiku. Ale tady je konkurence velmi silná a roste. Pošta může využít svou velikost, množství lidí, aut, to že je fakticky všude, ale musí inovovat. A samozřejmě celé to vede k úvahám o privatizaci. Ty otvírají velké vášně, i když současný ministr o tom mluví jako o legitimním scénáři. Zatím není vůbec jasné, jestli by chtěl prodat ziskovou část celou, či jen její kousek nebo radši vůbec.

Státní firmy, co od nich chceme

Příběh pošty je typický, ale zároveň v něčem se až tak neliší od jiných státních firem. Roky se volá po alespoň základní vlastnické politice státu. Dodnes nevíme, co po nich stát chce a jestli je tedy má mít. Měl by být cíl nastavit alespoň základní indikátory, podle kterých se dá hodnotit, jestli vlastněné podniky přináší státu to, co potřebuje.

Kvalitní veřejnou službu, strategické zajištění, zisk. A jestli managementy a dozorčí rady k tomu směřují. Stejný problém platí pro firmy vlastněné městy a obcemi (případně kraji). Nevíme to, a tak se jede dokolečka stále vpřed a situace se nám opakují.